Se billedserie I morgen bliver flaget hejst på Birkerød Gymnaisum, HF, IB & Kostskole for at fejre uddannelsesinstitutionens 150-års jubilæum. Rektor Anders Kloppenborg forventer omkring 2000 mennesker til festlighederne, der foregår det meste af dagen og natten med. Foto: Birkerød Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: 150 års uddannelse bliver fejret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

150 års uddannelse bliver fejret

Rudersdal - 12. april 2018 kl. 09:43 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ikke mindre end 150 år har Birkerød Gymnasium (BG) dannet rammen om unge menneskers uddannelse, sociale liv og fester, og det bliver fejret fredag. Fra gymnasiets side har man derfor gjort alt, hvad man kan for at få dagen til at blive en festlig en af slagsen. Der er således lokalt blevet brygget 500 liter øl til lejligheden, ligesom de fremmødte selvfølgelig også kan nyde en jubilæums-kage skabt specielt til morgendagens fejring. Både kage såvel som øl er udtænkt af BG's egne elever, som i skarp konkurrence med hinanden har udviklet produkterne.

- Vi skal selvfølgelig have jubilæums-øl og jubilæums-kage, og forud for det ligger der nogle konkurrencer, hvor eleverne har kunnet byde ind, og der har været afholdt smagninger, så det er gået efter alle kunstens regler, og der er fundet passende vindere, siger Anders Kloppenborg, der har været rektor på BG siden 2003.

Udover kage og øl vil der også blive udleveret en jubilæumsbog til de fremmødte, og rektoren regner med, at op mod 2000 mennesker vil deltage i festlighederne.

- Et af de spændende punkter i forbindelse med jubilæet er, at vi ikke ved, hvor mange, der kommer. Vi har nogle indikationer, men vi ved det ikke præcist, men der er jo omkring 1100 elever på skolen, og vi har indikationer på, at der kommer i hvert fald 750 deltagere ud over eleverne, siger Anders Kloppenborg, der naturligvis vil være at finde på talerstolen i morgen.

Derudover vil der også være taler af blandt andre borgmester Jens Ive (V) og Bue Tage Andersen, som er formand for Pædagogisk Råd. Sidstnævnte er også den nuværende lærer, der med sin ansættelse siden 1976, har været længst tid på skolen. Og det er til trods for, at det langt fra lå i kortene, at han skulle bruge sit arbejdsliv som underviser på et gymnasium.

- Da jeg gik ud af gymnasiet i 1967 sagde jeg til mig selv: »Du sætter aldrig dine ben på et gymnasium igen«. Men mine livsvalg førte mig altså tilbage til gymnasiet, siger Bue Tage Andersen, der gik på Ordrup Gymnasium.

Men han er glad for, at hans livsvalg placerede ham som underviser på et gymnasium.

- Et læreværelse er jo et fantastisk sted, hvor der sidder eksperter inden for alt, og eleverne har hele vejen igennem været meget søde. Og så er der jo også noget tilfredsstillende ved, at man har fornemmelsen af, at der sker en vækst i kraft af det, man gør. Det er jo meget formative år for unge mennesker, som nærmest kommer som børn men går ud som voksne mennesker, siger Bue Tage Andersen.

En af de omstændigheder, som ifølge Bue Tage Andersen især har ændret sig allermest igennem de seneste årtier, er elevernes ambitionsniveau.

- På elevsiden er der sket den store ændring, at man i dag har lov til at være ambitiøs. Det var ikke comme il faut (passende, red.) i 70'erne, hvor den lighedsorienterede tænkning jo i den grad var udbredt, siger Bue Tage Andersen og illustrerer sin pointe med en anekdote:

- Dengang var der klasser, hvor eleverne krævede, at alle fik de samme karakterer. Det var simpelthen et krav fra deres side, siger Bue Tage Andersen.

Ifølge Bue Tage Andersen efterkom læreren i den pågældende klasse kravet og gav alle eleverne karakteren 8, som på 13-trinskalaen blev givet for »den middelgode præstation«.

- I dag må man jo sige, at eleverne er meget mere målrettede, og de har en meget mere seriøs tilgang til stoffet, end de havde i 70erne. Gymnasiet var jo ret udflippet dengang og var nok mest kendt for festerne, hvor store rocknavne som Shu-bi-dua og Gasolin spillede, siger Bue Tage Andersen.

Selvom hverken Shu-bi-dua eller Gasolin kommer og spiller op ved fredagens fest, burde der være garanti for en god fest på Birkerød Gymnasium fredag den 13. Det hele starter klokken 13.00 og bliver ved hele dagen, aftenen og sandsynligvis det meste af natten med. Hele programmet kan findes på Birkerød Gymnasiums hjemmeside.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.