15 nye piger indtrådt i Vedbæk Garden

Trods store coronaudfordringer er det lykkedes Vedbæk Garden at fastholde 15 aspiranter. De trådte for nylig ind i garden

Pigerne startede som aspiranter efter sommerferien 2020, midt i en Corna krise, som alle på det tidspunkt håbede på, var ved at være overstået. Men sådan gik det jo ikke. Siden december har al undervisning været virtuel og først i starten af marts kunne pigerne igen begynde at træne excercits udenfor i mindre grupper.

Ledelsen og undervisere i Vedbæk Garden er forståeligt tilfredse med, at det er lykkedes at fastholde 15 aspiranter i Garden. Det har krævet masser af planlægning, prioritering og ikke mindst opfindsomhed for at skabe rammer hvori det gode fællesskab som garderlivet giver, kunne mærkes af aspiranterne.