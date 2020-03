Tidligt onsdag eftermiddag have 144 personer meldt sig til Rudersdals kommunale coronaberedskab. Kommunen har åbnet en jobbank, hvor alle med relevant erfaring kan tilmelde sig. Foto: Tine Fasmer

Send til din ven. X Artiklen: 144 er tilmeldt kommunalt coronaberedskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

144 er tilmeldt kommunalt coronaberedskab

Rudersdal - 26. marts 2020 kl. 17:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

144 personer havde onsdag eftermiddag meldt sig til Rudersdals kommunale corona-beredskab, hvor man eftersøger personer med erfaring inden for det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Kommunen forbereder sig nemlig på at tage imod et stigende antal syge, udsatte og ældre borgere, så hospitalerne har plads til at hjælpe patienter med coronavirus.

Derfor har kommunen oprettet en jobbank for personer med relevant sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund eller erfaring.

- Vi er primært interesserede i social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejerske og læger, som enten er gået over i et andet erhverv eller som er blevet pensioneret, siger borgmester Jens Ive (V).

Behovet for ekstra personale er endnu ikke opstået, men kommunen forbereder sig altså på, at behovet kan komme.

- Vi håber jo ikke, at vi skal bruge ekstra personale, men hvis det bliver nødvendigt vil det være rigtig rart at have dem i baghånden, siger Jens Ive.

Beredskabet skal ifølge borgmesteren bruges, hvis hospitalerne begynder at tvangsudskrive patienter, som så bliver sendt tilbage til kommunerne.

Til coronaberedskabet leder kommunen efter personer med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, som måske har skiftet branche, er ledige eller gået på pension, og som har tid til at tage nogle vagter - det kan også være studerende med den relevante faglige profil. Arbejdet er i øvrigt lønnet.

Ifølge Jens Ive er man også i dialog med BUPL, som er forbundet for pædagoger og klubfolk.

- Vi tager en dialog med de medarbejdere, som er hjemsendte - eksempelvis pædagogerne - og vi forventer, at de også melder positivt ind, selvom det ikke nødvendigvis er deres fagområde, siger Jens Ive.

Ifølge borgmesteren skal pædagogerne ikke nødvendigvis hjælpe med de sundhedsfaglige opgaver.

- På et plejehjem kan man eksempelvis forestille sig en pædagog hjælpe beboerne med at komme på Skype, så de kan være i kontakt med deres pårørende, nu hvor plejecentrene er lukket ned, siger Jens Ive, der også nævner pædagogisk aflastning af sundhedspersonalet som en mulig arbejdsopgave.

- Vi er i dialog med BUPL, men vi mangler en endelig afklaring, hvilket vi forventer at få meget hurtigt, ligesom vi forventer et positivt tilsagn om, at pædagogerne selvfølgelig gerne vil hjælpe til, siger Jens Ive.

Ifølge borgmesteren skeler man for tiden ikke meget til, om det vil betyde, at nogle faggrupper påtager sig arbejdsopgaver, som egentlig ligger udenfor deres fagområder.

- I en normal situation ville der være masse af faldgruber, men FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation, red.) har fået forelagt forslaget af Kommunernes Landsforening og staten, og der har man sagt fra centralt hold, at man bør se stort på faggrænser i den her situation, siger Jens Ive.