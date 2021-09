Se billedserie Anicha står ud af havnen med de 14.000 ål. Pressefoto

14.000 babyål begynder rejsen mod Sargasso fra Vedbæk Havn

Fritidsfiskerlauget bidrager til genopretningen af den naturlige ålebestand

Rudersdal - 27. september 2021 kl. 05:04

De blev fanget i Biscayen i foråret, siden fodret op hos Lyksvad, og er nu begyndt den forunderlige rejse tilbage mod Sargassohavet.

Tidligere på måneden udsatte Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL) 14.000 spillevende åleyngel.

Andre år har kvoten været 5.000 ål, men i år havde leverandøren Lyksvad Fiskefarm ved Vamdrup i Sydjylland hele syv kasser á 2.000 ål til Vedbæk. I alt har VHFL sat en halv million ål ud i Øresund gennem den sidste snes år.

Selvom det er svært at måle den præcise effekt af udsætningen, som også foregår mange andre steder i landet, er der ikke tvivl om, at udsætningen har en effekt. Vurderingen er, at cirka 40 procent overlever og vokser til.

-Vi hører da også i stigende grad fra fiskere og andre, at ålen er på vej tilbage, siger Tom Olsen, der er havnefoged i Vedbæk havn, i en pressemeddelelse.

Til enden af molen Fiskeskipper Kjeld Jørgensen på kutteren Anicha sejlede de 14.000 ål ud i Øresund, hvor de blev udsat tæt ved havnens stenmole. Erfaringer viser, at de store sten i molen giver åleynglen god beskyttelse. Med på kutteren til at håndtere udsætningen var medlemmer af fritidsfiskerlauget.

Der blev leveret syv kasser med 2.000 små ål i hver, som fritidsfiskerlauget satte ud i Øresund. Pressefoto

I EU blev der i 2007 af det Europæiske Råd vedtaget en genopretningsplan for den europæiske ål. Planen indebærer blandt andet, at alle medlemslande skal have nationale forvaltningsplaner for ålen. Et af målene med planen er ifølge www.fiskepleje.dk, at 40 procent af en årgang af blankål frit skal kunne forlade vores ferske vande og begive sig på gydevandring til Sargassohavet, som er en del af Atlanterhavet.

Flest fra Vedbæk Ålene vejede blot 0,3 gram per styk, da de blev fanget. Herefter er de blevet transporteret til Lyksvad, der har opdrættet ål siden 1992 og årligt udsætter cirka 500.000 ål i danske og nordeuropæiske åer og søer for at bidrage til genopretningen af den naturlige ålebestand.

Hos Lyksvad har de i ro og mag vokset sig større til deres nuværende kampvægt, og tirsdag blev de så transporteret til Vedbæk Havn, hvor man fra Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug dyrker naturplejen ved at sætte ålene fri.

Pengene til projektet kommer fra fisketegn og EU-midler.

Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug er den fritidsfiskerklub, der har udsat flest ål herhjemme.

