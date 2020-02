14-årig smadrede stationsruder

Fredag aften tilkaldte en togpassager politiet, da personen overværede en gruppe unge, der var i færd med at smadre ruder på Holte Station.

Da politiet kom frem, henvendte de sig til fem unge mennesker i alderen 14 til 15 år, som kom fra henholdsvis Nivå og Ålsgårde. I første omgang lød de unges forklaring, at en af dem var faldet igennem ruden ved et uheld, men da politiet spurgte nærmere ind til de smadrede ruder, viste det sig, at én af de fem unge mennesker havde ødelagt ruderne med vilje.