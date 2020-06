Se billedserie Anne-Louise Ryhl blev student med det bedste karaktergennemsnit fra Nærum Gymnasium. Hendes snit endte på 12,2. Her ses hun med rektor Niels Hjølund Pedersen (t.v.) og hendes far Jens Ryhl. Foto: Joram G. Menzer

12,2 i snit giver legat og åbner de fleste døre

Rudersdal - 27. juni 2020

Med et karaktergennemsnit på 12,2 var 18-årige Anne-Louise Ryhl fra 3.h den afgangselev fra Nærum Gymnasium (NAG), der kom ud med det højeste gennemsnit.

Det betød blandt andet, at hun fik et legat på 5000 kroner fra Dansk Bank i Lyngbys Fond, som blev overrakt af Danske Banks filialdirektør i Furesø, Charlotte Neerup.

For Anne-Louise Ryhl selv var det dog, hverken legatet eller gennemsnittet, der var i fokus efterfølgende.

- Snittet i sig selv har ikke været det vigtigste for mig. Det vigtigste har været at gøre det så godt, som jeg overhovedet kunne, så jeg kunne gå ind til enhver eksamen med en følelse af, at jeg har gjort alt, hvad jeg kan, og så måtte det gå, som det gjorde. Heldigvis er det jo så gået rigtig godt, så det er skønt, siger Anne-Louise Ryhl.

For Anne-Louise Ryhl betyder det høje snit, at de fleste uddannelsesdøre stå på vid gab.

- Jeg er bare glad for, at jeg nu er færdig og kan gå videre med så mange muligheder åbne som overhovedet muligt. Det har været vigtigt for mig, at der efterfølgende var så mange døre åbne som muligt, og at jeg næsten kan vælge, hvad jeg vil, siger Anne-Louise Ryhl, der regner med at skulle læse statskundskab på Københavns Universitet.

Den dygtige students forældre var både glade og stolte, og de fremhæver ligesom hovedpersonen selv, at karaktergennemsnittet ikke var det vigtigste ved fredagens fejring.

- Som far er jeg faktisk mest stolt af, at hun har fået Boglegatet, for det fortæller en hel del om, hvad hun er for en pige, siger Jens Ryhl, der er far til Anne-Louise Ryhl.

NAG uddeler hvert år Boglegater til i alt fire elever for deres aktive deltagelse og kammeratskab til gavn for hele gymnasiet.

- Anne-Louise har tid til sine venner og til at være social og passe sin gymnastiktræning, så hun er ikke sådan en, der kun sidder på sit værelse hele tiden og melder fra til alting, siger Jens Ryhl, mens mor Susanne Ryhl supplerer:

- Hun er en videbegærlig pige, og vi har altid sagt til hende, at vi ikke forventer, at hun kommer hjem med en bestemt karakter, men at hun gør det bedste, hun kan.

Rektor på NAG Niels Hjølund Pedersen påpeger, at man ikke kommer sovende til et karaktergennemsnit på 12,2 på en stx-uddannelse.

- Det kræver et helt særligt engagement, og så kræver det selvfølgelig, at man er dygtig, siger Niels Hjølund Pedersen, der tilføjer:

- Det kræver en meget bred faglighed at opnå så flot et resultat, for det er jo alt fra idræt til fysik, man skal være dygtig til.

Og selvom Anne-Louise Ryhl også har været social igennem sit studenterliv, er der ingen tvivl om, at lektierne er blevet passet.

- Jeg har helt sikkert prioriteret mit skolearbejde højt, og det har været en god prioritering Jeg har arbejdet rigtig hårdt, men jeg har også sagt stop, hvis det har taget overhånd med lektierne, siger Anne-Louise Ryhl, der slutter:

- Jeg har også lavet en del frivilligt arbejde, for jeg elsker at engagere mig i frivilligt arbejde.