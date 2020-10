Norske Alle Vejlaug har gjort deres hjertestarter åben for alle. Den sidder i et skab i carport ved nummer 11 og er markeret med grønne hjertestarterskilte ude på Dronninggårds Allé og på lygtepælen ved carporten. Foto: Frank S. Pedersen

111 døgnåbne hjertestartere på plads i Rudersdal

Hjerteforeningen i Rudersdal efterlyser flere initiativer til at få dækket kommunen bedre

Rudersdal - 23. oktober 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Forrige uges hjertestarterdag satte fokus på at få alle, der ejer en hjertestarter, til at registrere den på det landsdækkende hjertestarternetværk og til at gøre den tilgængelig for alle døgnet rundt.

"En hjertestarter gavner meget sjældent, hvis den hænger bag lås og slå, og derfor er vores opfordring til alle ejere af hjertestartere, at de skal placeres, så de er tilgængelige for alle i nærområdet hele døgnet. Det er også vigtigt at registrere hjertestarterne på hjertestarter.dk, så vagtcentralen kan se hjertestarteren og henvise til den, når en borger ringer 1-1-2 om hjertestop," siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden blandt andet i en pressemeddelelse.

I Rudersdal er der registreret 183 hjertestartere, hvoraf 111 er til rådighed for alle hele døgnet. 66 er til rådighed i åbningstiden og seks er bag lås og slå, kan man se på hjertestarter.dk

Kan blive bedre De 111 svarer til en procent på knap 61 procent, som er bedre end landsgennemsnittet på 58, men det kan godt være bedre, mener Christian Zohnesen, der er formand for Hjerteforeningen i Rudersdal.

"Det er vigtigt med mere tilgang, at der bliver taget initiativ til flere i kommunen, og at man undersøger, hvor behovet er," siger han med tanke på, at kommunen dækker et stort geografisk område, hvor de 111 døgnåbne hjertestartere måske ikke er særligt dækkende.

Han har flere gode råd, når man først er blevet indehaver af en hjertestarter.

"Det er vigtigt, at man registrerer den i netværket, og at man sørger for at have en vedligeholdelsesaftale. Hvis for eksempel en idrætsklub får skænket en hjertestarter af en sponsor, så skal den jo gerne virke, når der er brug for den. Så husk at få en serviceaftale. Og vi kan kun opfordre til, at man sætter den op udendørs, måske i en varmeboks, så den ikke er så udsat for vind og vejr og batteriet holder længere," opremser han.

Chance for at overleve Helt generelt vokser danskernes vilje til at hjælpe i forbindelse med hjertestop. Flere melder sig til frivllige ordninger som hjerteløbere og akuthjælpere, og nye tal fra Dansk Hjertestopregister, at flere end nogensinde før modtager hjertelungeredning inden ambulancens ankomst, hvilket kan have stor betydning for overlevelsen.

Tallene viser også at knapt 5.200 danskere hvert år rammes af hjertestop uden for hospitalet. I dag er chancen for at overleve cirka 16 procent, hvilket er fire gange højere end overlevelsen i 2001. Den høje overlevelse placerer Danmark i en helt særlig liga internationalt.

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden opfordrer i pressemeddelelsen alle danskere til at genopfriske førstehjælpsfærdighederne og til at bidrage til, at flere hjertestartere bliver døgntilgængelige.