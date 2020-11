Send til din ven. X Artiklen: 100 gamle bøgetræer skal fældes i Bistrup Hegn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 gamle bøgetræer skal fældes i Bistrup Hegn

Naturstyrelsen skover i Bistrup Hegn den kommende måneds tid. Det vil påvirke brug af skoven

Rudersdal - 15. november 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

Den kommende måned vil Naturstyrelsen Hovedstaden fælde træer i Bistrup Hegn.

Det drejer sig i denne omgang om fældninger af gamle bøgetræer, cirka 100 styk og så vil man indtrække en håndfuld svækkede træer langs Vasevej af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Der skoves for at skabe lys til de mange nye træer der er på vej, og naturligvis også for at give indtægter på salg af råtræet. Træet sælges til danske savværker og varmeværker.

Til næste år vil Naturstyrelsen vende tilbage til Bistrup Hegn og begynde at udtynde den tætte undervækst i skoven. Herved skabes over tid en mere lys og åben bøgeskov. der afløser den gamle skov.

Pas på i skoven Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovens daglige brugere, og det kan blive nødvendigt, at man omlægger ruten for den daglige tur i skoven.

Naturstyrelsen vil ved skiltning og signalbånd afspærre de bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted. De store skovveje ryddes løbende for grene; hovedstierne ryddes, når arbejdet er afsluttet, og små stier, må man selv trampe op igen. Der kan også periodevis forekomme mudrede skovveje.

Det kan være spændende at observere skovningsarbejdett, men man skal huske at holde sig mindst 100 meter fra et træ, der fældes.

Og så anbefaler Naturstyrelsen, at man midlertidigt, af sikkerhedsmæssige grunde, fører sin hund i snor.