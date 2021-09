Træplantning på Kulturnatten. Foto: zinkevych - stock.adobe.com

100 år fejres med træplantning

Soroptimist International har 100-års jubilæum. Det fejres til Kulturnatten med træplantning i Manziusparken

Rudersdal - 10. september 2021

På Kulturnatten 10. september markerer Soroptimist International Birkerød deres 100-års jubilæum og planter et valnøddetræ ved Mantziusgården, hvor klubben har haft sit faste mødested gennem mange år.

Borgmester Jens Ive og klubbens præsident Dorthe Borlund står for plantningen og Holte Kammerkor vil fremføre Soroptimist hymnen og to andre numre med relation til træer og årstiden. Arrangørerne håber at mange Birkerødborgere og andre deltagere i Kulturnatten vil møde op i Mantziusparken kl. 18.

"I forbindelse med 100-års jubilæet for Kvinders Valgret i Danmark plantede SIB den 03 Oktober 2015 et egetræ i Politiparken, og det er en dejlig tradition at give naturen, mennesker og dyr i Birkerød et træ når klubbens milepæle skal markeres", siger Dorthe Borlund i en pressemeddelelse fra foreningen.

Birkerødklubben blev etableret i 1958 og har 36 aktive medlemmer fra Rudersdal Kommune og flere nabokommuner. Foreningen arbejder for at forbedre kvinders og pigers uddannelsesmuligheder og status lokalt, nationalt og internationalt. De prioriterer at donationer går til sagen og ikke til administration og samarbejder bl.a. med Hovedbiblioteket i Birkerød om to årlige aktiviteter med spændende foredrag og deltager i Birkerød Kulturnat, i Julemarkedet mm. Vores donationer går bl.a. til Julemærkehjemmet Kildemose, lokale krisecentre og en pigelandsby i Indien. Foreningen har også ugentlige gåture og kulturaktiviteter for medlemmerne. Soroptimist International blev grundlagt i USA og er i dag et verdensomspændende netværk af kvinder med 70.000 medlemmer i mere end 120 lande. I Danmark er der 53 klubber med 1.350 medlemmer.