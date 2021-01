10. klasse til specialklasse-elever var en succes og bliver permanent

Se billedserie I skoleåret 19/20 oprettede Rudersdal Kommune et forsøg med et 10. klassetilbud til elever med behov for specialundervisning i Skovlyskolens specialklasserække. Tilbuddet har været en succes, og Børne- og Skoleudvalget har besluttet at oprette tilbuddet permanent. Foto: Lars Sandager Ramlow

Et forsøgstilbud til 10. klasseelever med behov for specialundervisning var i skoleåret 19/20 en succes, og tilbuddet oprettes derfor nu permanent.

Et forsøg i Rudersdal Kommune med et 10. klassetilbud til unge med behov for specialundervisning i skoleåret 19/20 var en succes i en sådan grad, at Børne- og Skoleudvalget har besluttet at tilbuddet skal oprettes permanent. Det fremgår af et dagsordenspunkt fra et møde i udvalget.

Tilbuddet blev oprettet i Skovlyskolens specialklasserække, og tilbuddet er et alternativ for de unge, der ellers ville blive visiteret til eksterne specialundervisnings- eller dagbehandlingstilbud, fremgår det af dagordenspunktet.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), er glad for muligheden for nu at oprette et permanent tilbud.

- På baggrund af de gode erfaringer, der har været for de unge, både socialt, fagligt og med fokus på overgang til ungdomsuddannelse, har Børne- og Skoleudvalget nu besluttet, at tilbuddet oprettes permanent. Jeg glæder mig over de positive erfaringer, der har været, og over at det nu er muligt at etablere et lokalt tilbud, skriver Daniel E. Hansen i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Udvalgsformanden oplyser, at der budgetteres med en udgift til tilbuddet på cirka 1,4 millioner kroner årligt.

- Formålet med tilbuddet er at understøtte de unge, så de kan forbedre deres faglige resultater og så vidt muligt afslutte deres afgangsprøver. Det skal hjælpe de unge på vej i forhold til valg af ungdomsuddannelse samt forberede de unge fagligt og socialt til at kunne starte på en ungdomsuddannelse, skriver Daniel E. Hansen videre.

Han tilføjer, at en væsentlig og integreret del af undervisningen er et brobygningsforløb.

- Her arbejdes blandt andet med udarbejdelse af ansøgninger til fritidsjobs, træning af jobsamtaler samt generel viden om ungdomsuddannelsessystemet. Et væsentligt mål er, at alle elever i løbet af året kommer i praktik og på forskellige virksomhedsbesøg, skriver Daniel E. Hansen.

Langt de fleste elever trivedes i tilbuddet, og eleverne fungerer både socialt og fagligt i relevante fællesskaber, fremgår det af dagsordenspunktet.

»En del af elever er så glade for at gå i skolen, at de vælger at gå med en pædagog i klubben og lave eftermiddagsmad til de øvrige specialklasseelever«, står der blandt andet.

Ifølge kommunen er der i skoleåret 20/21 p.t. indskrevet syv elever, og det forventes, at to yderligere elever bliver indskrevet. Klassen undervises på et samlet hold med mulighed for holddeling, og hverdagen er præget af og tilrettelagt med fokus på tydelig struktur og med en høj grad af individuelt tilrettelagt undervisning.