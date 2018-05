10 års jubilæum: Børnefestival samler Rudersdal

- Dans, musik, bevægelse og fællesskab er omdrejningspunkterne for Hop & Rock. I projektgruppen ønskede vi at knytte SFO- og SFK-eleverne sammen med kommunens mange gode kultur- og fritidstilbud. Vi ville gerne give børnene fra 0.-5.-klasse muligheden for at optræde på en større scene med det »boost«, det giver, at optræde for mange flere mennesker end til daglig. Det er fint at klare sig godt i skolen, men i dag er det også vigtigt, at man kan stå frem, at kunne »performe« og klare presset. Derudover giver festivalen mulighed for, at børnene kan vise nogle andre sider og talenter frem, end de måske gør til dagligt, forklarer Michael Hørdum i Frederiksborg Amts Avis.