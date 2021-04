Christoffer Emil Jørgensen (tv) er Enhedslistens nye spidskandidat, mens Jacob Jensen, der fylder 77 år her i maj træder lidt i baggrunden. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: 1. maj: Enhedslisten vil styrke solidariteten - også for de ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1. maj: Enhedslisten vil styrke solidariteten - også for de ældre

Rudersdal - 30. april 2021 kl. 05:17 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Enhedslisten i Rudersdal er på vej til skiftedag. Medlem af kommunalbestyrelsen Jacob Jensen takker af efter to perioder, og den ny spidskandidat Christoffer Emil Jørgensen er klar til at tage over.

1. maj har siden 1889 været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Røde faner plejer at smælde i vinden denne dag, hvor fagforbundene og politikere fra de socialistisk funderede partier holder taler. Men ikke i år.

Corona-pandemien har endnu ikke sluppet sit voldsomme greb. Der er stadig forsamlings-restriktioner, og Enhedslisten i Rudersdal fejrer derfor dagen med et møde over nettet. Derudover deler partiets nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Jacob Jensen, og den nye spidskandidat Christoffer Emil Jørgensen her nogle af deres refleksioner for valgåret, hvor de bytter plads:

- I Rudersdal har vi en kø på cirka 100 borgere, som er visiteret til en plejebolig. De spises af med en ventetid på gennemsnitligt seks måneder. Det mener vi i Enhedslisten ikke, at vi kan byde ældre borgere, som har knoklet hele livet. Vi mener heller ikke, at de skal udsættes for travle, dårligt betalte hjemmehjælpere, som ikke engang får tid til en kop kaffe og en medmenneskelig snak med borgeren, understreger spidskandidaten.

Jacob Jensen samler tråden op:

- Den lange venteliste ser desværre ikke ud til at bekymre vores kommunes politiske ledelse. På Social- og Sundhedsudvalget seneste møde den 14. april blev der udtrykt frygt for, at der »bygges for mange plejeboliger«. Det, synes jeg, er opsigtsvækkende.

De to politikere fra Enhedslisten er med på, at ventelisten reduceres på kort sigt, når de nye plejeboliger i Ebberød bliver færdige. Mod betaling vil kommunen også kunne købe et antal boliger i friplejehjemmet ved Skovlyskolen. Det er dog for få til at fjerne ventelisten, frygter de.

Behovet vil vokse - Da behovet vil fortsætte med at vokse, vil ventelisten uundgåeligt følge med. Faktisk er der først efter 2024 afsat penge til nybyggeri i kommunens budgetter. De vil tidligst kunne stå klar tre år efter. Indtil da vil mange ældre med plejebehov være tvunget til at vente i månedsvis, advarer Christoffer Emil Jørgensen.

Jacob Jensen er helt på linje:

- Som sædvanlig drejer det sig for de ledende politikere ikke om de ældres behov, men snarere om et ideologisk og kortsigtet fokus på at konkurrere med nogle få andre kommuner om at have landets laveste kommuneskat. I Enhedslisten har vi gentagne gange siden 2019 foreslået at igangsætte et plejeboligprojekt, eksempelvis på grunden ved Skovbrynet i Holte, lyder det fra Jacob Jensen, der bliver 77 år her i maj.

Enhedslisten i Rudersdal mener, at den lave skatteprocent har skabt lav likviditet i kommunekassen.

- Venstre har besluttet at øge kassebeholdningen ved løbende at reducere den kommunalt ejede jord og bygninger med 10 procent. Det vil vi i Enhedslisten altså ikke være med til, siger Jacob Jensen.

Han argumenterer, at den førte politik foreløbigt har ført til lukning af Skovlyskolens svømmehal og Vedbæk Bibliotek. Også sammenlægningerne af Rudersdals skoler er en konsekvens af reduktionskravet, påpeger han.

- Vi vil kæmpe for at sådanne planer bliver lagt på hylden. En dag vil det sikkert gå op for de øvrige partier, at mange børnefamilier er flyttet til Rudersdal. Det øger behovet for daginstitutioner, skoler og idrætsfaciliteter, pointerer den pensionerede civilingeniør.

Gør op med lav skat Partiets nye spidskandidat byder ind:

- I Enhedslisten ønsker vi at gøre op med flertallets ønske om lav skat for den lave skats skyld for herefter at sælge ud af kommunal jord- og bygninger for at opretholde balance i regnskabet. Vi må aldrig igen stå med et stigende børnetal på den ene side og nyligt lukkede daginstitutioner og sammenlagte skoler på den anden. Det vil jeg kæmpe videre for, understreger Christoffer Emil Jørgensen.

Ligesom Jacob Jensen vil han også have fokus på den grønne omstilling, hvis han bliver valgt ind:

- Hjemmeplejen bruger fortsat benzinbiler, skraldemændene kører i dieselbiler og affaldssorteringen halter gevaldigt. Om to måneder skal kommunerne have udrullet et affaldssorteringssystem, der sikrer sortering i 10 fraktioner. Rudersdal har længe været langt bagud og har derfor ingen mulighed for at overholde denne tidsfrist.

Christoffer Emil Jørgensen fortsætter:

- Rudersdals indkomst er i toppen blandt landets kommuner, mens vi ligger tæt på bunden i den grønne omstilling. Enhedslisten arbejder for, at Rudersdal skal i den grønne førertrøje og vise vejen. Vi håber, at vi kan stå sammen med de øvrige partier til venstre for midten i en rød-grøn front. Med det er der vist kun tilbage at sige rigtig god 1. maj.