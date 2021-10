Se billedserie Figurerne fra operaen Don Giovanni gemmer sig bag masker i billedhugger Marianne Schepelerns værk. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg er blevet ret dus med leret og dets psyke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg er blevet ret dus med leret og dets psyke

Årets Rudersdalkunstner 2021, billedhugger Marianne Schepelern, udstiller i Birkerød Kunstforening fra 23. oktober til 21. november. Der er fernisering i Birkerød Gl. Præstegård lørdag klokken 13-15.

Rudersdal - 22. oktober 2021 kl. 04:08 Af Frank S. Pedersen Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen

Du har garanteret leget med ler og modellervoks som lille. Det gjorde Marianne også, en gang sammen med en veninde, hvilket fik venindens mor til at anbefale Mariannes mor, at gøre noget ved det og opsøge Isenstein.

- Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde lavet en sangerinde, selv om jeg hverken vidste noget om sang eller opera, husker Marianne Schepelern tilbage, mens vi går rundt blandt hendes figurer, der er inspireret af alt fra Don Giovanni på Det Kongelige Teater til Vild med dans på TV2.

Men hendes mor tog som anbefalet fat i Harald Isenstein, der åbenbart også kunne se talentet og tog Marianne under sine vinger. Han var billedhugger og kunstlærer og havde sin egen kunstskole. På den måde blev hun en del af de første tv-programmer for børn, som Harald Isenstein lavede for DR i 50'erne.

- Pludselig blev jeg skubbet frem på tv, som værende dygtig, smiler hun, der valgte kunsten frem for tv-vejen. Marianne Schepelern er uddannet på Det Kgl. Kunstakademi, både på billedhuggerskolen og Grafisk Skole mellem 1963 og 1970.

6 Buen mangler, men man mangler den ikke.

Koncentreret ubevidst I morgen, små 70 år efter sin tv-optræden, er der fernisering på Birkerøds Gl. Præstegård, hvor hun har fyldt lokalerne med sine værker, skitser på væggene og figurer i rummene.

- Det er alt sammen nyere værker, jeg har lavet som professionel kunstner. Jeg er blevet ret dus med leret og dets psyke, siger hun, der dog ikke er meget for at forklare, hvad 'nyere' betyder i forhold til hendes lange karriere.

5 De høje sangerinder bliver løftet af deres egen sang, forklarer Marianne Schepelern.

- Det er lidt ligesom de motiver, jeg vælger, jeg har været koncentreret ubevidst, smiler hun. Forklaring følger senere.

Marianne Schepelern har tidligere udstillet i Birkerød, på biblioteket og såmænd også i Præstegården. Dog ikke alene, hvilket har en betydning.

- Jeg er noget nervøs for, hvad andre mennesker vil sige. Dengang var det med en maler på væggene, det var mere trygt. Nu skal jeg bære det alene, men som årets kunstner, må jeg tage det ansvar på mig, mener hun.

I paradis blandt musikere Det gennemgående tema i hendes karriere og altså også på soloudstillingen i den gamle præstegård beskriver hun, som sagt, som motiver, der er ubevidst koncentrerede.

- Som musikere, der spiller sammen, og for hvem det, de spiller i nuet, betyder liv og død, forklarer hun, der har opholdt sig blandt ballettens orkester, i Operaen, på det kgl. Teater, på konservatoriet, i Radiohuset.

- Blandt musikerne i balletten er jeg i Paradis. Også blandt børn, der glemmer sig selv i leg eller i tanker og er optaget i deres egen sfære og mærker verden. Det er ærlighed fra dybet og hjertet fanger det, jeg holder af. Jeg kan ikke glemme dem, forklarer hun, hvor inspirationen kommer fra.

Fut i fejemøget Inspirationen bliver i første omgang noteret som tegninger eller enkle akvareller, der bliver tredimensionelle i hendes hænder. Som man kan se på udstillingen bliver streger til forbløffende udtryksfulde figurer.

4 Marianne Schepelern fortolkning af Sofie Lassen Kahlkes optræden i Vild med dans.

Fotografen har fået øje på en danserinde, der bukker sig fremover og lader skørterne flyve.

- Der er også lidt til husarerne, siger han og prøver at komme bagom figuren, hvilket bliver mødt med et stort grin af kunstneren.

- Det er hende Sofie Lassen-Kahlke, da hun var i Vild med dans, som jeg så i fjernsynet. Hun sprang rundt til den der 'når sofie smider tøjet', nåh ja, 'Fut i fejemøget', fortæller Marianne Schepelern begejstret om skuespillerens optræden til den gamle John Mogensen-sang.

De høje sangerinder Ellers er der mange musikere, børn, dansere, skuespillere og ikke mindst sangerinder på udstillingen. De sidstnævnte skiller sig lidt ud blandt værkerne, der ellers holder de menneskelige dimensioner ret præcist.

2 Sangerinden fanget i et koncentreret øjeblik fortolket af Marianne Schepelern.

- Det er lige som om, at sangen løfter dem op, forklarer kunstneren de tilsyneladende meget lange ben på de kjoleklædte figurer. Til gengæld er man ikke tvivl om, hvad værkerne forestiller. Der er både mange detaljer, men også plads til beskuerens fantasi.

For eksempel er næsten ingen af musikerne med strygeinstrumenter udstyret med buer.

- Synes du de mangler?, spørger kunstneren, og forklarer udeladelsen med, at den er for lille til at kunne lade sig gøre i processen med at opbygge figuren i ler. Svaret er nej.

3 Skitserne fungerer som kunstnerens noter. Her har Marianne Schepelern dog arbejdet skitsen videre til en rigtig tegning.

Årets kunstner Hun har i mange år boet i København, men da lejligheden på Østerbro skulle renoveres for syv år siden, fik hun samtidig muligheden for at flytte ind i Kunstnerbyen i Birkerød.

7 Årets Kunstner i Rudersdal, billedhugger Marianne Schepelern.

- Jeg havde været skrevet op i mange år, for jeg ville gerne bo i Birkerød, som jeg holder meget af, ikke mindst på grund af den friske luft, siger hun, der på den måde blev lokal. Hvilket også har medført, at hun opfyldte kravene og i foråret fik titlen Årets Kunstner i Rudersdal Kommune.

- Den pris er jeg meget glad for, jeg fik den sådan set bag min ryg, det er ikke noget, jeg selv har lagt op til, så jeg blev noget forbavset. Og glad, for det har været en hård tid med corona, hvor man er gået meget alene, slutter hun.

Komiteen bag udvælgelsen af Årets Kunstner er repræsentanter fra de to lokale kunstforeninger, to lokale kunstnere, en repræsentant fra Rudersdal Kulturparaply og to repræsentanter fra Kulturområdet.

Marianne Schepelern har ud over lerfigurerne blandt andet illustreret børnebøger.

1 Harmonikaspilleren Hanzhi fanget af Marianne Schepelern.