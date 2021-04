Måske skal du være indsamler søndag den 11. april.

Send til din ven. X Artiklen: Flere skal overleve kræft: Rudersdal samler ind til kræftforskning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere skal overleve kræft: Rudersdal samler ind til kræftforskning

Indsamlingen finder sted søndag den 11. april. Og der er stadig brug for indsamlere i Holte, Nærum, Skodsborg, Vedbæk og Birkerød.

Rudersdal - 06. april 2021 kl. 16:05 Kontakt redaktionen

Danske kræftforskere gør hele tiden fremskridt, og det betyder, at færre i dag dør af kræft og flere lever længere.

I 2020 er pengene blandt andet gået til forskning, som skal forbedre overlevelsen hos de kræftpatienter, der foruden en kræftsygdom også har en psykiatrisk diagnose. Disse patienter har i dag en markant dårligere overlevelse end kræftpatienter uden en psykiatrisk diagnose, uden at der er afklaret hvorfor.

Pengene er også givet til at skabe viden om, hvilke konsekvenser COVID-19 og corona-pandemien har for kræftpatienter, de er gået til at oprette Danmarks første nationale forskningscenter for hjernekræft - og 166 andre spændende, nytænkende og ambitiøse forskningsprojekter, som på hver sin måde er sat i gang for at gøre en forskel for kræftpatienterne.

Fakta De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Overskuddet fordeles med 60 pct. til forskning, 19 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration.







Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft.







Du kan melde dig som indsamler og støtte forskning i kræft på tlf. 7024 2021 eller på De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Overskuddet fordeles med 60 pct. til forskning, 19 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration.Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med eller efter kræft.Du kan melde dig som indsamler og støtte forskning i kræft på tlf. 7024 2021 eller på www.indsamling.dk "De penge som indsamlerne ved landsindsamlingen er med til få i bøtterne, er med til at gøre en stor forskel for kræftpatienter og pårørende. Hvert et bidrag tæller - store som små," siger Susanne Stampe, indsamlingsleder for Kræftens Bekæmpelse i Birkerød.

Coronasikker indsamling Sidste år blev landsindsamlingen flyttet fra marts til august på grund af coronapandemien. Indsamlingen blev gennemført både fysisk og digitalt, og selvom der ikke var lige så mange indsamlere på gaden som normalt, blev der samlet imponerende 18 mio.kr. ind.

I Rudersdal deltog 91 indsamlere og de fik kr. 158.300 i bøtterne. Pengene går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.

"Jeg håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om landsindsamlingen i år. Den bliver gennemført efter alle myndighedernes anbefalinger. Alle indsamlere får udleveret håndsprit og mundbind, og vi sørger for god afstand på udleveringsstederne. Hver tredje dansker får kræft, så langt de fleste af os får jo sygdommen ind på livet på et tidspunkt," siger Julie Vinther, indsamlingsleder for Kræftens Bekæmpelse i Holte, Nærum og Skodsborg.

Forskning redder liv Kræftens Bekæmpelse har også sit eget Center for Kræftforskning på Strandboulevarden i København, hvor 250 forskere fra hele verden, hver dag forsker for et liv uden kræft. Og også de har fået en del af danskernes støtte.

"Forskning er vejen til en fremtid uden kræft. Derfor støtter Kræftens Bekæmpelse hvert år forskningen med mange millioner. Og når man ser alle de nye projekter, og de resultater de fører med sig år efter år, bliver det tydeligt, hvordan vi skridt for skridt forbedrer overlevelsen, og for nogle kræftformer nedsætter risikoen, siger Mef Nilbert, forskningschef for Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse bruger hvert år 60 pct. af deres budget på forskning. I 2019 løb det op i over 419 mio. kr.

relaterede links