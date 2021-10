Flere ladestandere og færre strategier

Men for os, der bor i en af de 13.000 lejligheder og rækkehuse i Rudersdal, så er det ikke nemt at få sin egen ladestander. Vi er i stedet henvist til at bruge de offentlige ladestandere.

Dem er der ni af i Rudersdal - spredt ud over hele kommunen. Så 18 elbiler kan lade op samtidig.

Det er resultatet af kommunens ønske fra 2019 om at øge antallet ved samarbejde med private udbydere.

Det er for lidt, og det går for langsomt.

I Gl. Holte Boligselskab, hvor jeg er formand, arbejder vi på at etablere 10 ladestandere alene til vores cirka 650 lejligheder og rækkehuse omkring Malmbergsvej. Det er vi ikke sikre på er nok, men det er en start.

Alligevel er Rudersdal kommune mærkeligt fodslæbende i forhold til selv at anskaffe elbiler, etablere ladestandere og gøre ansøgningsproccessen for private nemmere. Senest har man besluttet, at der skal udarbejdes en "egentlig strategi," og så skal der jo nok ske noget.

I stedet for at lave strategier kunne Rudersdal kommune: løbende udskifte kommunale benzinbiler til fordel for elbiler. Og begynde at etablere ladestandere ved de kommunale institutioner og ikke mindst gøre ansøgningsprocessen så smidig og hurtig som muligt, når private ønsker at opsætte ladestandere.