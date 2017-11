S efter fremgang: Vi går efter indflydelse

- Jeg er rigtig, rigtig glad. Vi havde håbet på fire mandater, men vi var jo ikke sikre. Til gengæld tror jeg, at fremgangen skyldes, at vi havde et godt A-hold, og så håber jeg, at folk har set mig som en seriøs og troværdig politiker med tilstrækkelig kant. Jeg var godt nok spændt på, hvordan vi ville klare os i Nærum, hvor Jens Bruhn jo ikke genopstillede. Men vi klarede os fint, og alle andre valgsteder gik vi kraftigt frem. Nu skal vi tale konstituering med Jens Ive. Vi går selvfølgelig efter at få indflydelse, lyder det fra Kristine Thrane natten til onsdag.