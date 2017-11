Se billedserie Danmarks Radio var tirsdag morgen på Sjælsøskolen for at fortælle om Rudersdal Kommunes fokus på de unge. Således blev der sendt live, da valgdagen officielt åbnede, hvorefter Andreas Graham (th) og Johannes Nissen Feldt blev interviewet om, hvorfor de engagerede sig i valget. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal: Valget gjort sexet for de unge

Rudersdal KV17 - 21. november 2017 kl. 12:33 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved kommunalvalget i 2013 viste valgstatistikkerne, at aldersgruppen 18-29 år var den sværeste at hive til valgstederne.

Derfor har Rudersdal Kommune op til valget i går tilbudt de unge at komme helt ind i maskinrummet for at oplære og engagere dem i lokaldemokratiet. Og det gav pote.

Hele 35 unge meldte sig til at være frivillig »juniorvalgtilforordnede« på valgstederne rundt i Rudersdal. Blandt andre 18-årige Johannes Nissen Feldt og 22-årige Andreas Graham:

- Jeg har meldt mig som valgtilforordnet, fordi et valg er demokratiets festdag. Da jeg var lille, syntes jeg, at det var sjovt at være med mine forældre nede at stemme, og i dag synes jeg, det er vigtigt, at vi unge lærer de mange valgtraditioner i Danmark at kende indefra, lyder det fra Johannes Nissen Feldt.

Han bliver suppleret af Andreas Graham:

- Jeg kan lide at engagere mig, og demokratiet er en vigtig størrelse, som vi skal værne om, hvis jeg skal være lidt højtidelig. Hele valghandlingen, hvor man fysisk får udleveret stemmesedler, udfylder dem og putter dem ned i en boks, hvorefter stemmen faktisk er med til afgøre hverdagen for rigtig mange fremadrettet... Det er da fantastisk.

Lidt derfra står Gitte Magnus, der er ungechef i Ung i Rudersdal.

- Det er første gang, at Ung i Rudersdal i samarbejde med kommunens valgsekretariat prøver at engagere de unge som juniorvalgtilforordnede. 35 unge, der har meldt sig, synes jeg, er et flot tal. Lokalpolitik er ikke det mest sexede, og det er derfor svært at lokke de unge til. Det ser man også på antallet af unge kandidater. Men med dette fokus på de unge har vi skabt en unik mulighed for at give de unge et indkig i maskinrummet og opleve demokratiets festdag bag kulissen.

