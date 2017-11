De Radikale går fra et mandat til to mandater. Der må dog en dramatisk lodtrækning til, da der er fuldstændig stemmelighed mellem de to kandidater Kirstine Flarup Tofthøj og Jacob Netteberg - og selvom der på skiltet står Kristine, hedder hun altså Kirstine. Lodtrækningen finder sted onsdag eftermiddag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Radikalt drama: KB-medlem findes ved lodtrækning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikalt drama: KB-medlem findes ved lodtrækning

Rudersdal KV17 - 22. november 2017 kl. 15:12 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én stemme. Det adskilte ved fintællingen onsdag de to radikale kandidater Jacob Netteberg og Kirstine Flarup Tofthøj i førstnævntes favør. Derfor måtte der endnu en fintælling til, og den viste, at der var fuldstændig stemmelighed mellem de to kandidater. Den sidste stemme til Kirstine Flarup Tofthøj blev fundet blandt partiliste-stemmerne.

Det betyder, at der må en nervepirrende lodtrækning til for at afgøre, hvem der får den sidste af de to radikale pladser i den kommende kommunalbestyrelse. De Radikale gik ved gårsdagens valg fra det nuværende ene mandat til to mandater.

- Det er helt surrealistisk og uvirkeligt, at det skal gøres på den måde, siger Court Møller, der er De Radikales nuværende kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Teknik- og Miljøudvalget.

- Det er følelsesmæssigt hårdt, at det skal afgøres på den måde, for jeg har meget sympati for dem begge. Men stemmerne er talt igennem på kryds og tværs, og der er ikke noget at komme efter, siger Court Møller.

Lodtrækningen finder sted onsdag eftermiddag klokken 16.45 i Store Sal i Administrationscentret i Birkerød, hvor der klokken 17.00 er kommunalbestyrelsesmøde. Sn.dk/rudersdal følger op, når resultatet er kendt.