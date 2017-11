Maria-effekten kostede formentlig et mandat

- Det da altid er ærgerligt at miste stemmer, men det vigtigste er, at vi har mandater nok til at blive placeret i alle udvalgene og Økonomiudvalget, siger Axel Bredsdorff, som også glæder sig over, at ny kandidat på listen Trine Dybkjær fik et flot valg med 943 stemmer - nok til at give hende tredjeflest stemmer i hele kommunen.