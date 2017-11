K og V går i enerum efter valg

Borgmester Jens Ive (V) ser ud til at blive ved magten, selvom Venstre går et mandat tilbage - fra ni til otte, mens De Konservative får fremgang på et mandat - fra tre til fire. De to partier er i skrivende stund på vej i enerum for at tale konstituering, hvor Jens Ive og Konservatives spidskandidat Kenneth Birkholm sammen med de to formand for vælgerforeningerne Ann Sofie Orth (K) og Gitte Rasmussen (V) er gået i enerum sandsynligvis for at tale konstituering.