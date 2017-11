Den nuværende kommunalbestyrelse, hvor der siges farvel til syv personer, som vi her har markeret med gråt - med undtagelse af Claus Holmegaard Larsen (LA) (yderst t.v. på bagerste række) og Erik Gissel Jensen (DF) (nummer to fra venstre på bagerste række). Til højre på bagerste række er det Jens Bruhn (S). Midterste række er det Anne Anbo (V) (t.h.) og Camilla Barner-Christensen (V), på forreste række er det Anna Scharling Brun (L) (t.h.) og Maria Steno (L).

Her er den ny kommunalbestyrelse: Syv nye ansigter

De 23 pladser i den kommunalbestyrelse, der efter nytår sætter sig sammen, er nu besatte, og de næste fire år byder på syv nye ansigter i Rudersdal kommunalbestyrelse. Vi har her samlet en oversigt over, hvordan de 23 mandater fordeler sig, som du kan se i billedeserien.

De syv ny ansigter er som følger: Socialdemokratiet siger velkommen til to ny ansigter, og det er Thomas Lesly Rasmussen, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for Venstre, som han også stillede op for i 2013. Derudover er det Erik Eugen Olsen, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for partiet i Birkerød. Socialdemokratiets Jens Bruhn, som har siddet i kommunalbestyrelsen i knap 25 år, har valgt at takke af. Socialdemokratiet gik et mandat frem ved valget, så de nu har fire mandater.