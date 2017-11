Se billedserie Kenneth Birkolm (K) bød på kage, da valgcaféen i Birkerød åbnede. Her byder han på et stykke til borgmester Jens Ive (V), der ser ud til at beholde posten de næste fire år. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Alt tyder på sejr til K - men Ive bliver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt tyder på sejr til K - men Ive bliver

Rudersdal KV17 - 21. november 2017 kl. 23:26 Af Joram G. Menzer og Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Konservative står i skrivende stund til et kanonvalg, mens Venstre ser ud til at gå lidt tilbage. Jens Ive (V) udtaler, at han regner med at fortsætte som borgmester i Rudersdal. Det sagde han lidt før klokken 23.00, hvor de store valgsteder stadig mangler at blive talt op.

- Som det ser ud lige nu, får De Konservative et flot valg, mens vi stadig er det største parti. Ud fra de drøftelser jeg har haft her op til i dag, så regner jeg med, at jeg fortsætter som borgmester. Vi mangler fortsat resultaterne fra de store valgsteder, men det ser ud til, at vi nogenlunde holder skansen, siger Jens Ive.

Første valgresultat i Rudersdal tikkede ind klokken 22.15 fra Vangeboskolen i Holte, hvor 2364 borgere havde stemt. De Konservative var den helt store sejrherre. Til det første resultat sagde den konservative spidskandidat, Kenneth Birkholm:

- Der er en klar forklaring på det gode resultat fra Vangebo, fordi vores kandidat Jakob Kjærsgaard har ført en kanon valgkamp. Venstre har stået hårdt på, at vi skal have en stor institution uden at lytte til, at forældrene gerne vil bevare de institutioner, de er så glade for, lød det fra Kenneth Birkholm.

Da Nærum og Skovlyskolen var talt op, viste de ligeledes en fremgang til De Konservative, og Kenneth Birkholm var positivt overrasket over fremgangen på Skovlyskolen.

- Hvis vi ender på fem mandater, så skal jeg køres hjem, for jeg kan ikke styre bilen med hænderne over hovedet.

Prognosen peger i skrivende stund på en mindre tilbagegang for borgmester Jens Ives parti, Venstre. Også Lokallisten ser ud til at gå tilbage og miste et til to mandater. Som det ser ud i øjeblikket, ser det desuden ud til at Dansk Folkeparti mister deres ene mandat i kommunalbestyrelsen, mens De Radikale og Socialdemokratiet ser ud til at få pæne valg.

Mens optællingen i aftes viste partiernes styrkeforhold, så er det i dag, at resultatet gøres op for kandidaterne, når de personlige stemmetal bliver lagt sammen ved fintællingen. Følg med på sn.dk/rudersdal, hvor vi vil opdatere løbende.