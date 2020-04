Virtuelle påskegudstjenester

Kirkerne er lukkede, men det betyder ikke, at du ikke kan modtage påskens budskab. Det bliver dog hjemmefra.

Her er de svar, vi har fået. På din kirkes hjemmeside vil der løbende komme opdateringer, videoer, sange og prædikener.

Vedbæk Kirke

"Jeg har filmet en andagt her til Mariæ Bebudelsesdag og planlægger endnu en filmet andagt med pianist til Påskedag. Den vil blive lagt på Vedbæk Kirkes hjemmeside og kommer ud via vores nyhedsbrev og You Tube," skriver sognepræst Ingrid Halkjær- Lassen