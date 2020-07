Se billedserie "25. juni havde vi vores første soirée. Det var nervepirrende. Men det gik virkelig godt, og derfor fik vi mod på at lave mange flere arrangementer," siger Freja Lockenwitz og Christian Berg. Foto: Pernille Borenhoff

Vin, viden og musik i verdensklasse

To nabopar i Gl. Holte åbner deres hjem for soiréer med nærvær, musik og vine i særklasse

Rudersdal Avis - 22. juli 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke altid lykken at bo i en lejlighed, hvis man er musiker, sanger eller skuespiller og har brug for at øve sig i eget hjem. Og det er ikke heller ikke altid let at være nabo, hvis man ikke deler samme grænseløse interesse for sang og musik på forskellige tider af døgnet.

Så efter en årrække at have boet i en lejlighed i Lyngby besluttede Freja Eva Lockenwitz og Christian Berg, at tiden var kommet til at lede efter et hus, hvor de uden at forstyrre naboerne frit kunne udleve deres passion for musik.

Huset fandt de i Gl. Holte, hvortil de flyttede i begyndelsen af 2020.

"Vi drømte om at finde et hus, hvor vi kunne øve, og hvor vi kunne bruge hjemmet i det bredeste perspektiv. Det hus fandt vi her," siger Freja, der er klassisk sanger uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. 33-årige Freja er mezzosopran og har sunget partier i både ind- og udland. Blandt andet titelrollen Carmen i Opera Hedeland sidste sommer.

Heldet ville, at et jævnaldrende par kort tid efter flyttede ind i huset ved siden af.

"Jeg mødte tilfældigt naboen på vejen, og han inviterede os med det samme indenfor til et glas vin," siger Christian Berg, der er musiker og skuespiller. Denne sommer skulle han have været kapelmester på Ganløserevyen. Den blev i lighed med andre af hans engagementer på blandt andet Det Ny Teater aflyst som følge af coronaens indtog.

Men den uventede pause gav også mulighed for at tænke kreativt.

"Naboerne er vinkendere og er de mest gæstfrie mennesker, man kan forestille sig. Og vi har det her fantastiske rum, hvor vi kan holde koncerter. Hvorfor ikke kombinere de to faktorer," siger Christian.

Beyruthsanger slog til Det første arrangement med sangeren Louise Fribo løb af stablen den 25. juni, og det gik ifølge Freja og Christian så godt, at de var klar til at lave endnu flere.

Ved den følgende soirée den 9. juli var aftenens solist Magnus Villius. Også han var klar til at træde til, fordi hans debut ved Festspillene i Beyruth var blevet aflyst.

Denne aften var vinen erstattet af champagne, fordi det ifølge arrangørerne passede godt til aftenens repertoire.

Konceptet er, at man starter kl. 19 med vinsmagning i nummer 24 på Højleddet.

"Frank og Lisa (naboer) ved virkelig meget om vin og har bloggen The Wine Circle. De er fantastisk gode til at finde vine og champagner fra små producenter," siger Freja.

Efter vinsmagningen går man over i nummer 26, hvor Freja og Christian bor.

Og det er her i deres 'koncertsal', at publikum kommer ganske tæt på musikken og musikerne.

Aftenen slutter med et glas gå-hjem-vin, hvor gæsterne får mulighed for at tale med hinanden og kunstnerne om deres oplevelser.

Koncerter med Louise Fribo og Julie Steincke

Den 23. og den 30. juli er det atter SoiréeH på Højleddet. Den 23. er det skuespiller, sanger, danser og sangskriver Julie Steincke, der er på plakaten. Julie Steincke er kendt fra sin medvirken i et utal af revyer og musicals.

"Det er ganske uformelle arrangementer, hvor vi lader kunstnerne synge dét, de har på hjertet. Det er simpelthen et passionsprojekt både for dem og for os," siger Christian, der akkompagnerer på flyglet.

Den 30. juli er det sanger, danser og skuespiller Louise Louise Fribo, der atter gæster Soirée H.

Der er plads til cirka 40 - afsprittede - gæster, der kan sidde med god afstand til hinanden og til kunstnerne.

De tre tidligere soiréer har været udsolgt, og det har givet blod på tanden til flere arrangementer.

"Vi forestiller os at lave en høstkoncert og et par jule- og nytårskoncerter. Og så har vi en drøm om en Højleddet Sommerfestival, hvor vi laver mange koncerter i løbet af juli måned," siger Freja Lockenwitz og Christian Berg.

Fakta Soirée H

Hvor: Højleddet 24 og 26

Hvornår: 23. juli og 30. juli kl. 19-22

Hvem: Julie Steincke, Louise Fribo, Christian Berg, Freja Lockenwitz

Tilmelding: mail til soireeH@thewinecircle.dk eller facebook:

soiree H-vinsmagninger&huskoncerter