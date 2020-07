Vild vinsmagning i Skodsborg

Skovfit.dk ved KulNatur-foreningen Skodsborg har indgået samarbejde med The Wine Circle om et fælles smagsmekka af bourgognedruer og naturens vilde urter.

Jeanett Debb fra Skovfit.dk fører deltagerne igennem første halvdel af arrangementet. En urtevandring, hvor man lærer om og får mulighed for selv at indsamle naturens vilde, spiselige urter.

Herefter mødes man omkring bålet i skoven til vinsmagning ved Lisa Nolting Magelund og Frank Thy fra The Wine Circle, der præsenterer tre bourgogner til små anretninger fra naturens vilde spisekammer tilsat et strejf af gourmet fra The Food Circle.