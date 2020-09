Veteraner fra Søllerød på podiet

Alder er ingen hindring for at vinde DM. Igen i år kom Søllerød Golfklubs Superveteran B hjem til klubben med præmie

De vandt landsmesterskabet for regionsgolfere mod et hold fra Horsens. Matchen blev spillet på en neutral bane for begge hold, den smukke Furesø bane, lørdag 5. september.

Hver mandag hele året, også i silende regn og blæst og i sne med farvede bolde, mødes 20 -40 golfspillere for at træne til regionsmesterskaberne. Man spiller med forskellige modstandere hver gang, for at træne til at møde golfere fra andre klubber.