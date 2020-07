Artiklen: Veje får et løft

Veje får et løft

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede i maj at fremrykke en række vej-projekter

De veje, som står i første række til at få ny asfalt, er Bistrupvej inklusiv en del af cykelstien, Birkerød Kongevej fra grænsen til Allerød Kommune og gennem Birkerød, Birkeporten og en del af Henrikholms Allé i Vedbæk.

Andre veje får glæde af renoverede fortove blandt andet Strandvejen, Trenkærvang, Fuglesangsvej og Manenvej. Desuden renoveres en lang række grusfortove i kommunen. På grund af områdeplanerne for klimatilpasning af afløbssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød er det valgt som udgangspunkt ikke at renovere veje i disse områder på nuværende tidspunkt. Ud over istandsættelse af veje med ny asfalt er der også afsat penge til renovering af en række regnvandsledninger, der sikrer afvandingen fra vejene.