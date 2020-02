To mænd kom til at tage for meget med hjem efter et ophold på en bed and breakfast i Vedbæk.

Artiklen: Vedbæk: To mænd stjal tv fra bed and breakfast

To mænd fra henholdsvis Nakskov og Kolding er blevet meldt til politiet for at stjæle to tv, en tv-boks samt dyner og puder i forbindelse med et ophold på en bed and breakfast på Krogholmgårdsvej.