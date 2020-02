Se billedserie Nordsjællands Politi var til stede for at give de brave skolepatruljer på Bistrupskolen nogle gode råd med på vejen. Foto: Rudersdal Kommune

Varm hyldest til skolepatruljer i Rudersdal i den sureste uge

Også i den kolde og mørke tid sørger en lang række Rudersdal-elever for, at deres kammerater kommer trygt og sikkert i skole. Det markeres med en varm hyldest i uge 5

06. februar 2020

Dag ud og dag ind, i al slags vejr, står skolepatruljerne på kommunens skoler trofast og loyalt og gør deres bedste for at give deres små og store skolekammerater en tryg tur til skole. Det er i gennemsnit 30 elever per skole, som trodser vejr og vind for at gelejde deres skolekammerater sikkert i skole, og i uge 5, som populært kaldes "den sureste uge," bliver skolepatruljernes store engagement og indsats hyldet.

På Bistrupskolen var der for eksempel sidste mandag morgen både takkebrev fra to lokale udvalgsformænd, Daniel Hansen (V) og Court Møller (R), samt wienerbrød og slik til 27 trofaste 7. klasse-elever, som på skift tager tjansen som skolepatrulje. Begge politikere takkede eleverne for at passe godt på deres kammerater, og det er da også en både vigtig og ikke helt ufarlig opgave.

"Selvfølgelig skal eleverne hyldes for deres store indsats. Hver dag uanset vejret tager skolepatruljerne et stort ansvar, når de hjælper deres skolekammerater sikkert over vejen. Deres indsats er med til at højne trafiksikkerheden ved skolerne, og det er både vi i Nordsjællands Politi og de nordsjællandske kommuner meget taknemmelige for," siger politikommissær Kenneth Grønberg, som var mødt op for at give skolepatruljerne nogle gode råd med på vejen.

Hele uge 5 får mange tusinde skolepatruljeelever sig en overraskelse, når politi og vejmyndigheder kommer forbi for at anerkende deres indsats. Flere steder får eleverne overrakt en pangfarvet halsedisse, som kan holde vinterkulden ude, et takkebrev, eller også bliver de budt på varm kakao eller morgenmad. Det sker i forbindelse med Sikker Trafiks kampagne "Den sureste uge."

