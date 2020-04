Se billedserie Et af de udvalgte træer i Kirkeskoven

Vær med til at frede et fint gammelt træ

Har du et yndlingstræ i skoven, så har du måske mulighed for at frede det. Livstræer er særligt udvalgte træer, der ikke må fældes, men skal have lov til at blive ældgamle og indgå i skovens naturlige cyklus

En af vores læsere er faldet over et træ i skoven med en sølvplaket på stammen og undrer sig over, hvad det er for et fænomen.

Det kan skovrider Kim Søderlund svare på.

"Der er tale om livstræer. Det er et initiativ, der blev sat i gang, før man begyndte at indføre urørt skov, hvor alle træer i princippet er livstræer."

Naturstyrelsen har i mange år skullet udpege træer, der skulle stå til henfald. Træer som ikke måtte fældes. "Faktisk skal vi udpege fem træer pr. hektar statsskov. Det er meget, så man lavede et borgerinddragelsesprojekt, hvor man bad frivillige om hjælp til at udpege bevaringsværdige træer," fortæller Kim Søderlund.

Danmark har meget få gamle træer tilbage. Ikke fordi træerne ikke kan blive gamle: Bøgen kan i følge naturstyrelsen blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 år gammel. Men de gamle træer mangler fordi de danske skove var næsten væk for godt 200 år siden. Kun 2 procent af landet var på det tidspunkt dækket af skov efter en lang periode med overudnyttelse af skovene til træ og græsning for landbrugsdyr.

Kirkeskoven Kim Søderlund fortæller, at Søllerød Kirkeskov er drevet efter naturnære principper, hvor man tager hensyn til biodiversiteten, men der er også skovdrift. Her er udpegningen af livstræer en måde at sikre, at det er de rigtige træer, der bliver stående. I udgangspunktet, så skal de være sunde, og så skal de kunne falde sammen uden at være til fare for skovens gæster.

Træer, der står meget tæt på vejen, kan ikke komme i betragtning. Derimod er livstræer ofte træer, der står lidt atypisk.

"Gamle træer med flotte lige stammer, der har en høj kommerciel værdi bliver sjældent fredet, og deres værdi for biodiversiteten er heller ikke så høj, som et gammelt kroget egetræ," siger Kim Søderlund.

Skiltene eller sølvplaketterne på træet fungerer som reklamesøjler for projektet, og de hjælper også skovarbejderne med at huske, hvilke træer, der skal blive stående, når der fældes.

Mere ja end nej Langt de fleste af de foreslåede træer har vi godkendt. Afvisningen er typisk sket af sikkerhedsmæssige årsager eller fordi det står hos naboen.

Vi har også efterlyst frivillige, der vil være med til at sætte skilte op, for hvis der skal mærkes fem træer pr. hektar i statsskovene, så er det omkring 500.000 træer, der skal markeres.

Så har man et yndlingstræ i skoven, så er det bare om at registrere det.

Fakta Om projektet

Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene



Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove. Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skoveneLivstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove. Når man udpeger et træ, kan man markere det elektronisk. Naturstyrelsen vurderer så om det lever op til kriterierne. En gang om året bliver der lavet en gennemgang af de foreslåede træer.

"Det er også en meget god mission for en udflugt i skoven. især om vinteren, når løvet er faldet af, er det et godt tidspunkt at udpege de gamle træer. Vi har haft deadline på ansøgninger om livstræer den 1.marts, så man har god tid til, at indsende et forslag til et nyt livstræ," siger Kim Søderlund.