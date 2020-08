Send til din ven. X Artiklen: V: Markant løft til idrætten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V: Markant løft til idrætten

Venstre kommenterer den budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 28. august 2020 kl. 11:10 Af Jens Ive (V) Borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Venstre har det været afgørende at vi nu kan give idrætsområdet et helt ekstraordinært løft, og fortsætte den tydelige investerings politik i rammerne for Rudersdals børn og unge.

350 millioner kroner over de fire år, 2021-2024, er en markant investering, der tydeligt vil løfte områderne. Og det er klart, at en så stor investering kræver helt særlige finansieringstiltag.

Venstre har i hele Rudersdals historie været bannerfører for at nedsætte skatten, når det var muligt. Men lige nu er der en enkeltstående mulighed for, at indkomstskatten i Rudersdal kan reguleres uden statslige sanktioner og uden øget udligning til andre kommuner.

Den mulighed ønsker Venstre at udnytte og overføre budgetperiodens provenu på 200 milloner kroner direkte til områderne børn, unge og idrætten. Sådan at der i alt bliver opbygget en pulje på 350 millioner kroner. Det svarer til en skatteregulering på cirka 0,28 procentpoint.

Da Rudersdals borgere efter udligningsreformen, mod forventning, ikke skal betale mere til tilskud og udligning, glæder vi os over, at det fremlagte budgetforslag er et meget robust budget. Et budget hvor det er muligt at udfylde statens servicerammer for drift fuldt ud.

Det betyder, at de store driftsområder som dagtilbud, skole og ældre alle kan se frem til år med en stabil og ordentlig økonomi. Når budgettet færdigforhandles til september, så vil Venstre yderligere sætte fokus på områder som kapacitet og kvalitet i ældreplejen, udvikling af seniorboliger, lokale sundhedscentre, og vores natur og miljø, blandt andet med en ambitiøs klimahandlingsplan frem mod at gøre Rudersdal klimaneutral senest i 2050.