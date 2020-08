Uønsket gæst sparkede politibetjent i hovedet

En gæst, som ikke længere var velkommen til en privat fest på en adresse på Byagervænge i Birkerød, nåede natten til mandag at rage ikke mindre end tre sigtelser for vold til sig.

Manden, der er 24 år og kendt af politiet, var blevet bedt om at forlade den private fest, da han ikke længere var velkommen.

Det ville han ikke, og da han øjensynlig ikke er til at styre, tilkalder festdeltagerne politiet. Politiet modtog anmeldelsen klokken 00.09.

- Da politipatruljen kom frem, befinder manden sig ude på vejen. Han optræder truende og gør et udfald mod politiet, hvilket resulterer i, at en af politifolkene bliver sparket i hovedet. Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Den 24-årige bliver anholdt, men på køreturen mod politistationen, forsøger han både at bide og nikke skaller.

- Det bliver dog kun ved forsøgene, da han er iført håndjern, fortæller vagtchefen, der kan oplyse, at spark, bid og skalle resulterer i tre sigtelser for vold.

Den aggressive mand blev sat i en celle på politistationen. Her kunne han så nå at blive ædru, mens politiets jurister undersøgte, om der er basis for at fremstille ham i et grundlovsforhør. Det afklares i løbet af mandag.