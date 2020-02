To unge mænd blev taget med hash på sig ved Birkerød Bibliotek torsdag aften.

Unge mænd pågrebet med hash ved Birkerød Bibliotek

To unge mænd, en 19-årig fra Birkerød og en 23-årig fra Ishøj, blev torsdag aften taget med hash på sig ved Birkerød Bibliotek.

Som Rudersdal netop har beskrevet er der i øjeblikket store udfordringer med grupper af unge, som opholder sig på og omkring Birkerød Bibliotek, og at det har fået politiet til at rundere området oftere.

Torsdag aften mellem klokken 20.38 og 21.00 var politiet således til stede ved biblioteket og traf de to unge mænd.

Her viste det sig, at de begge var i besiddelse af en mindre mængde hash. De blev derfor sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.