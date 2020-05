Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand om kritik af pasning: 'Det siger sig selv, at det bliver et andet tilbud' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand om kritik af pasning: 'Det siger sig selv, at det bliver et andet tilbud'

Det er ærgerligt, at Trine Sofie Kjeldahl har meldt sin datter ud af SFO, siger skolechef. Ingen økonomisk kompensation til utilfredse forældre, lyder det fra udvalgsformand

Rudersdal Avis - 23. maj 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mors beslutning om at melde sin datter ud af SFO på grund af forringet kvalitet i pasningen er ikke et udtryk for et generelt problem, lyder det fra formanden for Børne- og Ungeudvalget Daniel E. Hansen (V) og skolechef Martin Tinning.

Og Rudersdal Kommune ønsker ikke at give økonomisk kompensation til utilfredse forældre, fastslår udvalgsformanden.

Skolechefen om Trine Sofie Kjeldahls beslutning om at melde sin datter ud:

"Det er ærgerligt. Siden nedlukningen har der ikke været SFO, men kun nødpasning, der ikke kan sammenlignes med SFO, idet Sundhedstyrelsens retningslinjer begrænser en lang række af SFO´ens normale aktiviteter. Så SFO´erne ser også frem til, at tilstandene før udbrud af Corona ændrede på en lang række forhold," siger Martin Tinning.

Fra skoleformanden lyder det:

"Jeg kender ikke den konkrete sag, men det er ikke mit indtryk, at der har været en generel udfordring. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal naturligvis overholdes, og det har medført store begrænsninger i måden at indrette hverdagen på. Det siger sig selv, at det bliver et andet tilbud," siger Daniel E. Hansen.

Ingen kompensation Til spørgsmålet om muligheden for økonomisk kompensation for ændringen i pasningen henviser Martin Tinning til Folketingets nødlov, som siger, at forældrebetaling fortsat skal opkræves, uanset at pasningsordningerne er berørt af coronaforanstaltninger.

Udvalgsformanden mener heller ikke, at Rudersdal Kommune skal betale kompensation til utilfredse forældre.

"Fra statens side er der ikke lagt op til kompensation, og kommunerne har haft udgifterne under hele krisen. Skal vi så gennemføre en sparerunde for at kunne betale kompensation? Det synes jeg ikke," siger Daniel E. Hansen.

Mange børn meldt ud Rudersdal Kommune oplyser, at cirka 400 børn er meldt ud af SFO siden 1. marts. Det er dobbelt så mange, som samme periode de foregående år.

Om årsagerne, siger skoleudvalgsformanden: "Op mod sommer ser vi altid mange udmeldinger, og i år var Hop og Rock desværre aflyst. Den plejer at holde på børnene. Dertil har forældrene gået derhjemme uden at vide, hvornår det hele startede op igen. Som jeg ser det, er udviklingen derfor et udtryk for den meget særlige situation, vi har været igennem," siger han og mener ikke, at det skyldes kvaliteten i pasningen.

"Efter min opfattelse har vi haft en god nødpasning under de vilkår, der var mulige. Jeg kan ikke vurdere, hvad der ligger bag de enkelte udmeldinger, men tror som sagt, der er en god forklaring," siger han.