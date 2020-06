Birgitte Schjerning Povlsen (K) opfordrer pårørende til ikke at lade deres frustration gå ud over medarbejderne.

Udvalgsformand: Det er en ulykkelig situation

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget kender til det stigende pres fra de pårørende

Rudersdal Avis - 05. juni 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun på gulvet, at man kan mærke det stigende pres fra pårørende til ældre på kommunens plejecentre.

"Det er også min opfattelse, at situationen spidser til. Jeg har også hørt fra personalet, at de føler et stigende pres fra de pårørende. Borgerne giver generelt udtryk for, at det ikke er personalet, som frustrationen går på. Det er situationen. De fleste pårørende kan godt se, at personalet gør det, de skal. Men så er der enkelte, som har været udsatte for ubehagelig adfærd fra pårørende. Og det er ikke okay," siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen (K) .

Hun kan sagtens se, hvorfor en ulykkelig situation bliver stadigt sværere at håndtere:

"Det har jo også varet i tre måneder nu. Det er virkelig lang tid, når de ældre på plejehjemmene befinder sig i den allersidste periode af livet. Jeg kan virkelig godt forstå, at man føler en frustration. Både fra pårørende, beboere og personale," siger hun.

Hun ville ønske, at man kunne gøre det lettere for alle parter, men retningslinjerne fra Folketinget og sundhedsmyndighederne kan og skal man ikke bøje eller lempe lokalt.

"Der er bare ikke nogen snuptagsløsning. Det er op til politikerne på Christiansborg at tage stilling til, hvad man skal åbne videre. Jeg har appelleret til mit konservative bagland om, at man ser seriøst på plejehjemsområdet, og måske åbner yderligere op for besøg," siger Birgitte Schjerning Povlsen og fortsætter:

"I Rudersdal har vi jo nogle fysiske bygninger og rammer med nogle store fællesarealer, hvor det burde være muligt at komme på besøg og samtidig tage de nødvendige forholdsregler, så besøg kunne blive under mere komfortable og hyggelige rammer," siger hun.

Hold ud Men indtil det sker, så må alle holde ud, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

"Jeg vil appellere til både personale, ledelse og pårørende, som er kede af situationen, for det er et urimeligt pres, og det er hårdt og svært, men vi opnår slet ikke noget ved konfrontationer og konflikter. Det er heller ikke godt, for den ældre, som skal have det bedste ud af den sidste del af sit liv. Det kræver, at vi udviser omsorg for hinanden og gør det yderste for at komme igennem. Jeg håber virkelig, at der snarest sker en forbedring, og at den her situation bliver gjort mere tålelig," siger hun og fortsætter:

"Jeg kan godt se, at det er frustrationen fra de pårørendes side, som en gang i mellem munder ud i en tilspidset situation. Og der vil jeg da ønske, at man lige som pårørende trækker vejret en ekstra gang og husker på, at det ikke er den medarbejder, man møder, som har besluttet det her. De er sat til at udføre en opgave, der må man rette frustrationen mod os politisk og specielt mod Christiansborg, som laver de her retningslinjer. Så må man gå ud at råbe sin frustration ud i skoven og ikke i hovedet på en, som forsøger at passe sit arbejde efter bedre evne."

I Rudersdal Kommune barsler man i øjeblikket med planer om at forbedre de udendørs mødefaciliteter:

"På næste udvalgsmøde kommer vi til at behandle en sag om nogle pavilloner, som kan gøre det endnu bedre udenfor. Men det er ikke noget, vi kan sætte op alle steder. Det er en relativ stor udgift, hvorfor vi skal tænke os godt om og finde frem til, hvilke plejecentre, det giver bedst mening og tjener de største behov."