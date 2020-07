Kong Christian X rider over Kongeå-grænsen 10. juli 1920. Pressefoto

Udstilling om Genforeningen på turné

De fleste har hørt om, at Kong Christian X på sin hvide hest red over Kongeågrænsen - den forhadte dansk-tyske grænse i 56 år siden Danmarks nederlag i krigen i 1864.

Det var 10. juli for nøjagtig 100 år siden.

Frem til 9. august kan interesserede få mulighed for at lære den dramatiske del af Danmarkshistorien at kende i en plancheudstilling, som vil turnere rundt på kommunens biblioteker, gymnasier, skoler og idrætshaller.