Jens Ive er glad for, at Rudersdal slipper billigere.

Udligningsreform koster Rudersdal 110 mio kroner

Borgmester Jens Ive: Jeg er svært glad for resultatet

Regeringen forhandlede mandag aften en udligningsreform på plads med Venstre, SF, De Radikale og Alternativet. En aftale der kommer til at koste Rudersdal Kommune 110 millioner kroner, oplyser borgmester Jens Ive (V).

"Det er et bedre resultat, end det regeringen kom med fra start. I deres udspil skulle vi af med 350 millioner kroner, men med aftalen er det skåret ned til en tredjedel. De 110 millioner kroner svarer til, at skatten skal stige 0,56 procent," har han regnet sig frem til.

Takker kolleger

Aftalen blev præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet tirsdag ved middagstid. Her fremgik det blandt andet, at staten permanent lægger 3,5 milliarder kroner ind i udligningskabalen.