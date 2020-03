Udgav sig for at være natsygeplejersker og stjal kontanter

Lørdag aften omkring kl. 21:45 ringede det på døren hos en kvinde, der bor på Bregnerødvej i Birkerød. Udenfor stod to kvinder, der udgav sig for at være natsygeplejersker. Kvinden sagde, at hun ikke havde brug for hjælpe. Men den ene af de to "natsygeplejersker" bad om at låne et toilet, og det fik hun lov til.