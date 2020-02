Tyve brød ind gennem vindue

Der er endnu ikke overblik over tyvegodset.

Mellem lørdag den 22. klokken 13.12 og tirsdag den 25. februar klokken 13 har en villa på Bakkevej i Birkerød haft ubudne gæster.

Tyvene er kommet ind ved at bryde et vindue op. De forurettede har endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.