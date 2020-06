Borgerne i Rudersdal har generelt tillid til Nordsjællands Politi. Foto: Kenn Thomsen

Trygheden er høj, og der er tillid til politiet

I Rudersdal har størstedelen føler størstedelen af borgerne sig trygge og har tillid til, at politiet kan hjælpe. Nordsjællands Politi ser dog gerne en større grad af tillid

Rudersdal Avis - 13. juni 2020 kl. 11:40 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt størstedelen af Rudersdals borgere føler sig trygge i sit nabolag og har tillid til, at politiet kan hjælpe dem, hvis behovet opstår, viser undersøgelse.

Nordsjællands Politi ser gerne, at flere har tillid til politiet, siger politidirektør Jens-Christian Bülow. Borgmester Jens Ive (V) kalder Rudersdal Kommune for et trygt sted at lave og mener, at utrygheden kommer af for mange indbrud, som kommunen hvert år rammes af.

Indbrud påvirker tryghed Borgmester glæder sig over, hvor stor tryghed man generalt nyder i kommunen.

"I internationalt perspektiv er det ekstremt høj tryghed. Det er dejligt, at vi har land, som er så trygt at leve i. I Rudersdal har vi ikke tilfældig voldskriminalitet, for det har politiet ryddet op i. Det er trods alt vigtigst," siger han og fortsætter:

"Så er der den økonomiske kriminalitet og indbrud. Vi har fået internet, som i den grad giver mulighed for økonomisk kriminalitet, så kriminelle går nye veje. Og fordi der er noget at komme efter i vores kommune, så har vi et arbejde at gøre med indbrudskriminalitet," siger han.

- Bør trygheden være højere?

"Man bør altid arbejde for, at trygheden bliver højere. Men lokalt er der en styrket indsats mod indbrud, og den indsats kan et kommende politiforlig styrke yderligere. Politiet bør få flere ressourcer, for de har fået mange nye opgaver, for eksempel terror og grænsebevogtning," siger han.

Hos Nordsjællands Politi er man tilfredse med det nuværende niveau af tryghed.

"Men der er ingen tvivl om, at vi helst vil have, at alle borgere føler sig trygge. Det er dog meget individuelt, hvad der skaber tryghed og utryghed. Hændelser opleves forskelligt, så det, der gør én borger utryg, har ikke nødvendigvis samme betydning og effekt for en anden borger," siger Jens-Christian Bülow.

Vil skabe større tillid Om graden af tillid til, at politiet kan hjælpen borgerne, hvis der er brug for det, lyder det fra politiet:

"Vi skal arbejde på, at en større del af borgerne får tillid til, at vi kan hjælpe dem. Der må ikke være tvivl hos borgerne om, at vi er til for dem," siger politidirektøren.

Fakta Tryghedsundersøgelsen

Rigspolitiet har spurgt "På en skala fra 1-7, hvor 1 er 'jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag' og 7 er 'jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag', hvor tryg eller utryg føler du dig så?



I Rudersdal Kommune svarede 84,4 procent 1-3 til spørgsmålet. På landsplan er tallet 85,6 procent og i Nordsjællands Politikreds 84,4 procent.



Man har også spurgt "Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det."



I Rudersdal Kommune svarede 80 procent ja. På landsplan er tallet 82,6 procent. I Nordsjællands Politikreds er det 79,9 procent.



Jens Ive siger om de 20 procent, som ikke har tillid til politiet:kalder det "rigtig pæne tal", at 80 procent har tillid til, at politiet kan hjælpe dem. Og kalder det et meget åbent spørgsmål.

"Når der spørges sådan, kan borgeren tænke, at politiet bør komme, når der er indbrud, ikke når det har været. Og sådan er verden ikke længere.

Men ressourcerne prioriteres anderledes, så politiet kommer, hvis der er risiko for personfarlig kriminalitet," siger han.

- Hvad siger du så til, at 20 procent ikke er enige i udsagnet om, at politiet kan hjælpe dem?

"Det er en dialog, hvor politiet må gøre opmærksom på, hvornår borgerne kan have tillid til, at de kommer, for eksempel hvis nogen truer din førlighed eller personskade i trafikken. Men for at gøre det, er de nødt til at bortprioritere materiel skade. Men det er en ressourcediskussion, som vi skal have bragt ind i Folketinget," siger han.