Tricktyv franarrede pung fra medarbejder i tøjforretning

Tyven kom ind i forretningen og viftede med nogle pengesedler, mens han på engelsk sagde, at han skulle købe noget til sin mor og pegede hen mod et hjørne af forretningen. Medarbejderen gik hen for at se, hvad han pegede på og opdagede senere, at hendes pung var blevet stjålet.