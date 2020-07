Trafikpris: Pulje på 400.000 kroner åben for nye projekter

I 2017 var det grundejerforeningen Rudehaven, der sammen med Rudersdal Kommune løb med en del af pengene til projektet 'Sammen sænker vi farten - Kærlig hilsen din nabo.' Nu åbner puljen igen for gode idéer til at forbedre trafiksikkerheden.

"Desværre er trafiksikkerhed ikke en opgave, som myndighederne og politikerne kan løse egenhændigt. Det er vores allesammens ansvar at sænke farten, se os godt for og have overskud til vores medtrafikanter. Og det vil vi gerne sætte fokus på, siger Gunnar Hansen, der er bestyrelsesformand for GF Forsikring og medlem af GF Fondens trafikpriskomite.