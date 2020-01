Træfældning ved Wesselsminde skal give nyt liv til de gamle ege

Naturstyrelsen fælder i Jægersborg Hegn. Det sker for at gøre klar til urørt skov og for at forlænge de gamle flådeeges levetid

Går man tur i den sydlige dels af Jægersborg Hegn ved Wesselsminde vil man fra slutningen af januar kunne se skovningsmaskiner, der fælder træer.

Ifølge Naturstyrelsen er det primært de unge bøge i området med de gamle flådeege, som bliver fjernet.

”Det gør vi for at bevare egene længst muligt. De stortrives, når der ikke vokser bøg og ahorn op i kronerne, og øget lystilgang er de selvfølgelig også glade for, for så holdes egene vitale længst muligt,” siger skovfoged Peter Søland fra Naturstyrelsen.

Ved hugst i området etableres samtidig flere smålysninger på op til 0,5 hektar.

"Enkelte steder vil vi frihugge våde områder. Tiltagene vil sikre mere varierede vækstforhold til gavn for biodiversitet i skoven. Det vil åben op for en mere varieret vegetation," siger han.

Det er planen at skoven skal være ”urørt skov” senest fra 1. januar 2027, men inden det sker, er det ifølge skovfogeden en fordel for biodiversiteten, at skoven gøres mere heterogen.