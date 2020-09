Artiklen: To gange DM-sølv i højdespring til Holte Atletik

To gange DM-sølv i højdespring til Holte Atletik

Hos mændene sprang Marius Hytholm Petersen 2,03 meter, som var et stykke under hans personlige rekord, men springet var stadig godt nok til at sikre ham sølvmedaljen på Østerbro Stadion.