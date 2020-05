Se billedserie Det flyder med affald omkring Nærum Station. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Til kamp mod affald i Rudersdals natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kamp mod affald i Rudersdals natur

En lille gruppe frivillige går jævnligt rundt og kæmper mod skrald i naturen - bevæbnet med en hapser og en vest. Grøn Natur vil farligt gerne have flere til at hjælpe - og allerhelst få folk til at holde op

Rudersdal Avis - 24. maj 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal er en grøn og smuk kommune, men det er langt fra alle, som husker at passe ordentligt på den.

Bo Bertelsen bruger en stor del af sin fritid på at samle affald ind, og han er stadig overrasket over, hvor meget skrald folk smider fra sig:

"Det er fuldstændig vanvittigt, hvor meget der bliver svinet. For tiden er jeg ude hver dag, og jeg kan nemt samle en pose eller mere hver dag. Man kan blive helt chokeret, når man ser, hvad det er folk smider i naturen. Det er plastik, dåser, cykler, cykellåse, ja alt muligt. Jeg fandt engang en ipad og en badevægt har jeg også fundet," siger Bo Bertelsen.

Søs Dela, som også er med til at rydde op i Rudersdals natur, supplerer med et skævt smil:

"Ja. Og når der har været gymnasiefester kan man finde både sprutflasker, sokker og boksershorts og alt muligt andet spændende."

De rydder op i naturen Denne solrige torsdag eftermiddag har de to frivillige i facebookgruppen Grøn Natur sat avisen stævne ved Nærum Station for at understrege pointen.

Og der er vitterligt meget affald og skrald i krattet mellem motorvejen og stationen.

Det er derfor, der er brug for Grøn Natur, som Bo Bertelsen oprettede som en facebookgruppe og fællesskab for et par år siden.

Her har en lille gruppe lokale borgere skabt et fællesskab af miljøbevidste, som med jævne mellemrum iklæder sig en vest og en "hapser" og tager sagen i egen hånd. De går simpelthen rundt i Rudersdals grønne natur og rydder op efter alle os andre.

"Jeg fik ideen til gruppen, fordi jeg var blevet arbejdsløs og så tænkte jeg, at vi skulle gøre noget for vores natur. Både af hensyn til dyrene, og så fordi det jo ser forfærdeligt ud," siger Bo Bertelsen, som selv bor i Nærum.

Siden er de blevet en gruppe, som tit tager afsted med de iøjnefaldende veste og "hapsere," som kommunen har skænket dem til formålet.

"Jeg har efterhånden været med i halvandet år. Jeg så et opslag på facebook om at folk mødtes og samlede affald, og det syntes jeg bare var en god idé. Det er også noget, jeg selv gør. Jeg har altid en pose med, når jeg går i skoven," siger Søs Dela fra Vedbæk.

Sender et signal Bare mens avisen er med til deres oprydning falder de i snak med forbipasserende, som takker dem for deres indsats. Og det er helt normalt, fortæller Søs Dela.

"Folk er rigtig søde, når de møder os og de vinker og ruller vinduet ned og snakker. Alle synes jo, at det er godt, at vi rydder op. Det byder også, at vi samtidig sender et signal om, at man altså godt må passe lidt på vores kommune og vores natur.

Det er en væsentlig del af Grøn Naturs formål, forklarer Bo Bertelsen. Det er én ting, hvor meget de ihærdige frivillige kan samle sammen på deres ture. Noget andet er at gøre folk mere opmærksomme på deres dårlige vaner med at smide affald i naturen.

"Når folk kan se, at der faktisk er nogen, som synes, det er vigtigt, at vi passer på naturen i området, så gør det en forskel. For vi ved jo, at hvis der ligger en masse affald, så er folk ikke lige så påpasselige med at smide deres eget affald i affaldsspanden. For så kan det jo være lige meget," siger Bo Bertelsen.

Vil have flere med De to frivillige vil meget gerne gøre deres lille bevægelse større og få flere til at rydde op i Rudersdals natur.

Det er uforpligtende, det gør godt og det er også rigtig hyggeligt, siger Søs Dela.

"Vi har en facebookside, hvor vi skriver ud: "På søndag går vi fra klokken 11-14" for eksempel, og hvis man kan, så kommer man. Så finder vi et sted at mødes, og så får man en vest og en hapser, og så bruger vi tre timer på det. Sommetider er vi fire og andre gange er vi 12," siger hun og fortsætter:

"Man kan også sagtens have hund og børn med. Så kommer man ud i naturen og får frisk luft, samtidig med at man gør en god gerning. Og så møder man også nogle mennesker, man ellers ikke ville. Jeg er glad for, at jeg har mødt Bo," siger hun og de to frivillige griner til hinanden.

Læs mere om Grøn Natur og deres arbejde på facebooksiden "Grøn Natur."