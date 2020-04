Tanker i tiden: Påske - forbigående

Siden fejrede jøderne denne 'forbigang' årligt, og takkede Gud for venligheden - at han gik forbi, og ikke kom indenfor. Jesus fejrede sin påske, og bad om ikke 'denne kalk kunne gå ham forbi'?

Som bekendt, gik det ikke helt sådan for Jesus. Han måtte 'tømme kalken', altså 'gå planken ud', og 'dø for vores skyld', som det hedder i udlægningen af den begivenhed.

Det er jo næsten en absurd tanke, for mange af os, at der er noget væsentligt, som virkelig har betydning for mit som jeg ikke selv skal tage ansvar for. I de fleste store afgørelser i vores liv, vil vi godt selv have det sidste ord. Fuldmagter er ikke i høj kurs.