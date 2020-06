Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner heri avisen. Denne gang er det sognepræst ved Vedbæk Kirke, Rune Reimer Christensen

Tanker i Tiden: Pinsesolen danser

Rudersdal Avis - 06. juni 2020 kl. 09:00 Af Rune Reimer Christensen, sognepræst ved Vedbæk Kirke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sommer. Fuglene synger, og pinsesolen danser. Og så er hverdagen ved at vende tilbage, efter at Danmark i marts måned lukkede ned.

På grund af nedlukningen gik vi nærmest glip af at fejre påsken. Det var kun de allernærmeste, der sad omkring påskebordet. Og ethvert møde syntes, at indeholde en risiko.

Nu har det været pinse, og kirkerne har igen åbnet dørene til gudstjeneste. Og pinsens budskab om fællesskab, samhørighed og forståelse imellem alle er blevet prædiket fra prædikestolene.

Selv om vi stadig skal passe godt på hinanden, så er vi måske ikke sammen hver for sig, men nu snarere sammen på afstand. Og vi må indrømme, at livet og humøret godt kan blomstre, når vi nu igen er begyndt at mødes. Børnene trives meget bedre i skolen end hjemme på værelset foran en skærm. De voksne trives også rigtig godt, når der er sat en kop kaffe på bordet imellem os. Det må vi da håbe. Vi har haft en pause i vores normale liv. En tid til eftertanke og refleksion. En tid til at mærke efter, hvad der har betydning, og hvad der er vigtigt.

Det ånder himmelsk over støvet, synges der i en af pinsesalmerne. Sådan digter Grundtvig, når han poetisk vil beskrive, at livet er en gave, og mennesket endda kan besmykke sig med en åndelig eksistens. Vi kan lade tanker flyve. Forundres over bækken, der risler ved vor fod.

Det er pinsens budskab; at Guds ånd kom ned til hans folk pinsedag. At vi pludselig forstår hinanden, kan tale sammen, arbejde sammen, blive enige med hinanden. Det er store håb og ønsker i en verden, der så ofte ser anderledes forvirrende ud. Men den sidste tid, hvor vi har været sammen hver for sig, har på sin helt egen måde vist os, hvor vigtig netop fælleskabet er. Hvor meget vi har brug for hinanden. Både for de hænder, der løfter og de øjne, der anerkender. Vi har fastet fra socialt samvær i Coronatiden, og vi længes efter hinanden. Selv om vi stadig træder varsomt.

Pinsen kaldes også for kirkens fødselsdag, den dag hvor fællesskabet begyndte, og vi hørte, at mennesket blev fyldt af ånd. På tirsdag næste uge holdes orienteringsmøder i de fleste kirker om det kommende menighedsrådsvalg.

Jeg vil kun opfordre alle interesserede til at møde op i deres kirke og høre mere om hver enkel kirkes arbejde. Måske mangler kirken netop dig i det kommende menighedsråd.