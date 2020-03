Borgmester i Rudersdal Kommune, Jens Ive (V)

"Tak for indsatsen i en meget usædvanlig tid"

Borgmester Jens Ive skriver til Rudersdals borgere i en tid, hvor hverdagen er vendt på hovedet.

Rudersdal Avis - 18. marts 2020 kl. 11:48 Af borgmester Jens Ive (V)

Vi står midt i en meget alvorlig tid, hvor alle borgere og medarbejdere i Rudersdal tydeligt mærker, at verden ikke længere er den samme.

Skoler, dagtilbud, jobcentre, kultur- og fritidstilbud er lukket foreløbig i 14 dage. Medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, hvor det kan lade sig gøre, vores lærere sørger for, at eleverne bliver holdt til ilden hjemmefra, og der er nødpasning af de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i samfundet, eller hvor forældrene ikke har andre muligheder.

For mange af kommunens medarbejdere gælder det, at de løber ekstra stærkt lige nu. Det gælder ikke mindst i nødberedskabet, på plejecentrene, i hjemmeplejen og botilbud. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de, som hjælper med at holde kommunen i gang og passer på vores ældre og særligt udsatte borgere.

Det gør en kæmpemæssig forskel lige nu og skal have en helt særlig opmærksomhed.

Alle har et ansvar Regeringen har taget en række meget vidtgående initiativer for at forebygge spredning af corona-virus, og i Rudersdal Kommune følger vi naturligvis myndighedernes anbefalinger.

Som borgmester vil jeg bede alle om at tage myndighedernes påbud og anbefalinger dybt alvorligt og udvise det samfundssind, som er helt nødvendigt i denne alvorlige situation.

Hvis vi ikke gør det, risikerer vi, at det danske sundhedsvæsen ikke kan følge med og ikke kan give alle patienter den nødvendige behandling til tiden. Vi har alle et ansvar for at hindre corona-smitten i at brede sig.

Det kræver nogle hårde valg, og det kræver frem for alt, at vi tilsidesætter egne behov for at passe på ældre og svage borgere, som er markant mere udsatte og sårbare.

Jeg vil gerne bede om forståelse for, at en række af de opgaver, kommunen normalt løser, ikke bliver løst, eller ikke bliver løst lige så hurtigt som normalt. Det kan fx være vores byggesagsbehandling, fordi adgangen til vores borgerservice er begrænset, eller at kulturinstitutioner eller idrætsanlæg er lukkede.

Ligeledes er alle vores daginstitutioner og skoler lukkede, og vi kan kun tilbyde nødpasning for 0-9 årige, hvis deres forældre varetager kritiske samfundsfunktioner eller står i en helt særlig situation.

Denne meget usædvanlige situation påvirker også erhvervslivet. Regeringen introducerede over weekenden resultaterne af en aftale med arbejdsmarkedets parter. I Rudersdal Kommune understøtter vi disse initiativer konkret blandt andet ved at fremrykke kommunens betalinger til erhvervsvirksomheder, så vidt det er muligt.

Vent med besøg på plejecentre og botilbud Vi har også indført restriktioner for pårørendebesøg på plejecentre og botilbud på baggrund af ændret lovgivning. Det betyder, at pårørende skal overveje at udskyde deres besøg og i stedet ringe, bruge Facetime, Skype eller lignende. Hvis besøget ikke kan udsættes, bør varigheden af besøget afkortes, ligesom besøget skal ske i borgerens egen bolig og ikke i plejecenterets eller botilbuddets fællesområde. Som pårørende bør man samtidig være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

Hold dig orienteret Jeg opfordrer til, at man løbende holder sig orienteret på rudersdal.dk/corona om særlige forhold i forbindelse med den aktuelle situation. Vi følger udviklingen nøje og lægger dagligt ny information op. Her ligger også information om kommunens åbningstider, fx jobcenteret og tandplejen osv. Der er også oprettet et 'nødborgerservice' på rådhuset i Holte, der har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 10-14.

Lad os alle gøre vores til at passe godt på hinanden ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Husk håndhygiejne, hold afstand, og begræns kontakt med andre mest muligt. Vær særlig opmærksom overfor sårbare medborgere, kronisk syge og ældre.