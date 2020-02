Syng med dig glad med nyt kor i Birkerød

"Tanken er, at det skal være et blandet kor på mellem 20-40 deltagere. Vi skal ikke være for mange, vi skal have mulighed for at høre hinandens stemmer. Sangerne må meget gerne være øvede korsangere eller have lyst til at synge flerstemmigt. Repertoiret vil fortrinsvis være rytmisk. Vi forestiller os repertoiret består af flerstemmige rytmiske sange, musical sange, danske sange m.m.," fortæller Charlotte Dupont.