Strandtrappe med lykkelig slutning

Myndighederne har givet dispensation til både gelænder, legeplads og træfortov på Vedbæk Nordstrand

Rudersdal Avis - 25. juli 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen

"Hvad synes i om trappen?, spørger Flemming Pryner et par kvinder, der tager turen op fra stranden af trappen i stendiget.

"Den er fin, men der mangler et gelænder," får han som svar. Et svar som passer fortrinligt ind i den opgave, han har stillet avisen:

"Find lige hoved og hale i den historie," opfordrede Flemming Pryner og sendte et billede af den nuværende stentrappe på Nordstranden. Trappen er lejret ned i stendiget, så den næsten ikke bryder digets forløb.

Med dårlige knæ "Den er livsfarlig, hvis man glider med våde badefødder, eller som jeg er en ældre herre med slidte badminton knæ," siger han og holder sig i respektfuld afstand af trappen.

Trappen er til gengæld ikke ret slidt, for den blev sat i lige efter, at Kystdirektoratet havde kendt dens forgænger ulovlig. Men den var til gengæld god. Eller det mener Flemming Pryner.

"Det var sådan en galvaniseret sag med rækværk, som virkede perfekt," fortæller han.

Naturligt Og det er nu, at det med hoved og hale kommer. Rudersdal Kommune byggede midt i der forgangne årti nordstranden med stendiger, betonhøfde, sand og nye broer i sammenhæng med, at havnen også udvidede. Og så satte kommunen den omtalte gode trappe op, så brugerne af den hvide villa havde sikker og hurtig adgang til stranden. Og i øvrigt var der også en trappe tættere på høfden. Og alle var glade.

Indtil de statslige myndigheder fik kigget ordentligt efter på den nye strand. For selv om den stort set er menneskeskabt, så er den stadig en del af strandbeskyttelseslinien. Og trappen passede for lidt ind i den menneskeskabte natur, mente det nuværende Kystdirektorat, der forlangte at kommunen fjernede den. Det er tre år siden.

Dispensationen er kommet Kommunen anlagde den nye trappe, der ikke forstyrrer naturen, men altså ... Og søgte samtidig dispensation til, at der kunne sættes et gelænder på den skjulte farlige, men naturvenlige trappe.

Og lige før ferien kom dispensationen, der bare lige skulle have overstået en fire ugers høring, før den trådte i kraft.

"Arbejdet går i gang lige så snart høringsfristen er overstået og vi har fået tilladelsen. Vi har ventet på det her i så mange år, at der ikke er nogen grund til at vente længere. Pengene er sat af, så det handler kun om at få fat i folk, der jo nok også er på sommerferie," siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (RV).

En træls sag "Det er ikke sikkert, at vi kan nå at blive færdige i denne sæson, men vi kan nå at komme i gang, og det er der nok mange borgere, der ser frem til. Det har på godt jysk været en træls sag, jeg tror den har kørt siden 2015, ansøgningen er fra 2017, men ind imellem blev Kystdirektoratet outsourcet til Lemvig, og så var det som om, at det hele gik i stå. Så selv om det ser ud til at være en god sag, så har det taget alt for lang tid," giver udvalgsformanden Flemming Pryner ret i.

"Mit spørgsmål er egentlig, hvad alt det her beaukrati har kostet, bare den trappe, der blev kasseret, var dyr. Måske kunne man have fået et par nye knæ for de penge," overvejer han og går i sikkerhed mod sin bil på p-pladsen. "Og så har jeg lige lagt mærke til, at den anden trappe henne ved høfden ikke er der mere?", fortsætter han sin spørgen, og vi bliver ham svar skyldig.

Handicapadgang Ud over gelænderet, giver dispensationen også mulighed for, at der kan bygges en træbro helt hen til den nye badebro. det skal gøre det muligt for handicappede også at bruge stranden. Desuden gælder tilladelsen en legeplads midt i området.

"Gelænderet er nok mere til vinterbaderne, der ikke kan gå på trappen uden stor risiko for at falde, hvilket vi som kommune ikke kunne have. Det største er nok handicapadgangen til stranden," siger Court Møller.

Fakta Dispensationen

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6 jf. § 15, stk. 1, til kommunens anlæggelse af træfortov på stranden fra p-plads til badebro for at lette offentlighedens og badegæsters adgang til stranden og badebroen, samt til bevarelse af stentrappe med etablering af gelænder og til placering af legeredskaber.

Kystdirektoratet 12. juni